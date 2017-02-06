همکاری نظامی میان روسیه و آمریکا بعید است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی ریابکوف»، معاون وزیر خارجه روسیه در مصاحبه با یک نشریه امنیتی، همکاری کشورش با آمریکا در زمینه تشکیل سپر دفاعی مشترک را بسیار بعید و دور از ذهن دانست.

بر اساس این گزارش، «ریابکوف» در اشاره به امکان انجام چنین همکاری میان دو کشور گفت: در حال حاضر مساله همکاری احتمالی بسیار دور از افق فکری است و تصور شکل گیری چنین همکاری با توجه به مشکلات گسترده کنونی در روابط دوجانبه ما (روسیه و آمریکا) بسیار سخت است.

وی همچنین با اشاره به بازبینی احتمالی و تغییر در استراتژی نظامی آمریکا در جهان و به خصوص اروپا گفت: ما باید اطلاعات بیشتری جمع آوری کرده و تخمین دقیق تری از تحرکات آینده آمریکا در این مسیر داشته باشیم.

«ریابکوف» با تاکید بر لزوم تمرکز دولت فعلی آمریکا بر مسائل مربوط به دفاع منطقه ای در بخش قاره ای آمریکا افزود: اما اساسا من معتقدم که دولت جمهوریخواه به تقویت دفاع موشکی خواهد پرداخت.... و در راستای سیاست دولت های قبلی آمریکا گام برخواهد داشت.

معاون وزیر خارجه روسیه در ادامه سخنان خود پیشنهاد برگزاری جلسات مشورتی میان متخصصین آمریکایی در حوزه امنیت سایبری را مطرح کرد و افزود: ما پیشنهاد برگزاری جلسات مشورتی متخصصین شبه تجاری با همکاری تمامی طرف های علاقمند به روشن شدن این موضوع را مطرح کرده ایم. در ابتدا بر روی مسائلی همچون جرم سایبری، سرقت اطلاعات و همچنین نقض حقوق مربوط به مالکیت معنوی کار خواهد شد.

«ریابکوف» در خصوص سیاست های مسکو در قبال آمریکا نیز گفت: ما از سیاست های مخرب در رابطه با آمریکا استفاده نمیکنیم و طرح پیشنهادی ما به قوت خود باقی است. ما تلاش هایمان را در این زمینه انجام خواهیم داد.