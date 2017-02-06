پایگاه نظامی ریاض با موشک «برکان۲» هدف قرار داده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یگان موشکی ارتش یمن و انصارالله اعلام کرد، موشک شلیک شده به سوی ریاض از نوع «برکان ۲» بوده است.

یگان موشکی یمن تصریح کرد: موشک برکان ۲ که بهینه شده موشک اسکاد است، با موفقیت پایگاه نظامی در منطقه المزاحمیه واقع در غرب ریاض پایتخت سعودی ها را هدف قرار داد.

پس از اصابت موفقیت آمیز موشک بالستیک یمنی به پایگاه المزاحمیه در ریاض عربستان، سخنگوی ارتش تاکید کرد که کشورهای شرکت کننده در ائتلاف متجاوز به یمن، اهداف بعدی این موشک ها خواهند بود.

«شرف لقمان» سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد: حمله به غرب ریاض، مردم را هدف قرار نداد. ما انباری از تسلیحات را در اختیار داریم که تا به امروز مورد استفاده قرار نداده ایم و در روزهای آینده اقدامات غافلگیرانه ای انجام خواهیم داد.

از سوی دیگر «ملک سلمان» پادشاه سعودی در واکنش به هدف قرار داده شدن ناو سعودی ها در بندر ساحلی الحدیده توسط یمنی ها در سخنانی عنوان کرد: نظامیان ائتلاف به عملیات نظامی خود در یمن ادامه می دهد.

هفته گذشته نیز یگان دریایی وابسته به ارتش و کمیته های مقاومت مردمی یمن یک کشتی جنگی متجاوزان سعودی را که مردم و شهروندان یمنی را آماج حمله قرار می داد، در مقابل سواحل الحدیده واقع در غرب یمن هدف قرار داد. یک منبع نظامی یمنی در همین رابطه تاکید کرد که این کشتی سعودی حامل ۱۷۶ سرباز و افسر بود.