قادر به بیان فوران پیشرفت هایمان در عرصه نظامی نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی در سومین همایش مدیریت جهادی ضمن تبریک دهه فجر اظهار داشت: امام با انقلاب خود هویت مسلمانان را به آنان بازگرداند و شکستی آشکار را به دشمن تحمیل کرد. نظام موازنه قدرت جهان را تغییر داد و بعثت مجددی را برای مبارزه با جاهلیت مدرن آغاز کرد.

وی ادامه داد: امام استقلال و کرامت را برای ملت های مسلمان تفسیر کرد و مسیری جدید برای فتح قله های بزرگ ساخت و انقلاب امام یک استثنا در عالم خلقت بود.

سلامی با تاکید بر اینکه رهبری دامنه نفوذ انقلاب تا اقصی نقاط اسلام گسترش داد و سیاست های قدرت های بزرگ و آرزوهای آنها را دفن کرد گفت: شخصیت هر ملت و دامنه و وسعت یک جامعه به وسعت میدان اندیشه اوست.

وی افزود: هر ملتی آنقدر بزرگ است که دامنه اعتقادات او بزرگ است. هر انسانی بر اساس شاکله وجودی خود عمل می کند و جهان بینی و تفسیر انسان از حقایق عالم نشان دهنده وسعت شخصیت اوست.

سلامی گفت: آنچه در انقلاب رخ داد و آفریننده جهاد شد نگاه امام و رهبری به قدرتهایی بود که به ظاهر بزرگ بودند و هنوز هم ایستاده اند تا از تبدیل ما به قدرت بزرگ جلوگیری کنند اما ملت ایران مسیر خود را برای قوی شدن پیمود.

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه امام به ما آموخت که قدرت های مادی بسیار حقیر و کوچک هستند افزود: این قدرت های بزرگی که شما آنان را بعنوان قدرت می شناسید اگر همه مجتمع شوند قدرت آفرینش یک پشه را ندارند و این نگاه قرآن است.

وی گفت: منطق محوری مدیریت در منطق جهادی همین نگاه به قدرت ها براساس اموزه های الهی است. مدیر جهادی، الهی به جهان نگاه می کند و قدرت های بزرگ را حقیر می داند. ما این واقعیت را در عمل دیده ایم.

سلامی با تاکید بر اینکه امام و رهبر انقلاب مدیران جهادی این جامعه را در راستای اندیشه خود تربیت کردند ادامه داد: مدیر جهادی هرگز بن بستی مقابل خود نمی بیند و این یک معیار و شاخص بزرگ است.

سلامی ادامه داد: یک مدیر جهادی می‌داند مسیر جهاد، در عین جهاد به ما آموخته می‌شود نه قبل از آن و نه مستقل از میدان جهاد.

جانشین فرمانده کل سپاه در ادامه به عملکرد سردار شهید طهرانی مقدم در جهت ارتقاء توان موشکی سپاه اشاره کرد و گفت: با طهرانی مقدم در جستجوی راهی برای غلبه بر ناوهای جنگی و هواپیمابر دشمن بودیم که یک معما بود و حل آن می‌توانست انقلابی عظیم در قدرت ما و یک توان بازدارندگی برای کشور ایجاد کند.

سلامی گفت: البته به موشک‌های کروز برای در هم شکستن این شناورها رسیده بودیم ولی کافی نبود و باید به موشک‌های بالستیک برای این کار دست پیدا می کردیم که با سرعت چندبرابر صوت از بالا به سطح می‌آیند اما دسترسی به دقت صد در صد کاری دشوار است.

سلامی با تاکید بر اینکه ترسیم این نقشه برای ما آن هم در ۱۰سال قبل که با فقر فناوری در این حوزه مواجه بودیم شجاعت و جسارت زیادی می‌خواست اما طهرانی مقدم و یارانش غیرممکن ها را ممکن کردند، اظهارداشت: ما اطلاعاتی از روسیه و امریکا نداریم که موشک بالستیک علیه اهداف دریایی با دقت صد در صد داشته باشند.

جانشین فرمانده کل سپاه در ادامه تصریح کرد: تمام زنجیره این فناوری ناممکن بنظر می‌رسید و چندین بار هم آزمایش شد اما هربار با ناکامی هایی مواجه می‌شدیم ولی طهرانی مقدم و یارانش هرگز ناامید نشدند تا در یک روز تاریخی، یک صفحه به اندازه دو سوم یک ناو هواپیمابر به آب انداختیم ولی شاید امیدی نداشتیم که به این سرعت به پیروزی دست یابیم. اما موشک شلیک شد و ما از زاویه چشم موشک به هدف نگاه می‌کردیم که روی مانیتور نوشت ترک یعنی رهگیری و قفل شده بود و هدف را مشاهده کردیم و بهت زده شدیم و دیدیم که نزدیک و نزدیک تر شد و دقیقا به هدف خورد.

وی با اشاره به اینکه آن موقع ما داستان ناوهای هواپیمابر و شناورهای جنگی را تمام کرده بودیم گفت: دشمن ما این پیام را دریافت کرد و وزیر دفاع امریکا گفت استراتژی دریایی ما باید تغییر کند و خودشان هم اعتراف کردند که ناوهای هواپیمابرشان دیگر آهن قراضه است.

وی در ادامه افزود: مدیر جهادی از سرزنش و ملامت دیگران نمی‌ترسد و از قلت قوای دشمن هم هراسی ندارد. ما نیازمند این روحیه برای دستیابی به پیروزی های بزرگ هستیم.

جانشین فرمانده کل سپاه خاطرنشان کرد: هرگز دشمن راه سعادت ما یا غلبه بر خود را به ما نمی آموزد. این یک حقیقت است و می‌دانیم تنها راه پیشرفت و امنیت و رفاه ما قوی شدن است.

سردار سلامی گفت:‌ امروز تمام کشور ما در عرصه فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی در حال جنگ با دشمن است و ما می خواهیم جهان اسلام را از سیطره سیاسی دشمنان خارج کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: هر روز میدان تنفس ژئوپولیتیک دشمن در جهان اسلام تنگ‌تر می‌شود.

سلامی افزود: جهاد ادامه دارد و ما قادر به بیان فوران پیشرفت در عرصه نظامی نیستم اما بدانید نرخ تغییر قدرت دفاعی ما بروز است. جمهوری اسلامی امروز تبدیل به یک قدرت منطقه ای با دامنه تاثیر جهانی شده است و ما دشمن قدرتمند را منفعل اقدامات و راهبردها و نفوذ خود کرده‌ایم.

سلامی اظهار داشت: شکست برای ما اصلا گزینه نیست و معتقدیم هر عدم موفقیتی زمینه موفقیت بزرگ دیگری است.

جانشین فرمانده کل سپاه در پایان گفت: ایران در سال‌های آینده مهد یک تمدن شکوهمند در عالم خواهد بود.