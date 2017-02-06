خرید کیسه های خون از شرکت های داخلی/ وضعیت سلامت خون ایرانی ها

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر پورفتح اله در نشست خبری با اشاره به تامین خون کافی و سالم به عنوان یکی از وظایف سازمان‌های انتقال خون در دنیا، اظهارداشت: براساس اعلام سازمان جهانی بهداشت حدود ۱۵۰ هزار مرگ مادر در حین زایمان یا بارداری به دلیل عدم دسترسی به خون صورت میگیرد و با تامین خون کافی می‌توان از این تعداد مرگ و میر جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه شاخص سلامت خون به معنای اطمینان از سالم بودن خون تامین شده است، افزود: در کشور خون کافی و سالم در اختیارمان هست و در این شاخص‌ها همپای کشورهای توسعه یافته هستیم و به طوریکه در زمینه کفایت خون حدود ۲۷ واحد اهدای خون به ازای هر ۱۰۰۰ نفر داریم که سالانه حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد خون را در بر می‌گیرد و در کشورهای پیشرفته این شاخص ۳۶ واحد به ازای هر ۱۰۰۰ نفر است که البته روند آن رو به کاهش است چرا که دنیا به سمت انتقال خون محافظه کارانه می‌رود.

پورفتح اله با تاکید بر اینکه در زمینه میزان اهدای خون به خودکفایی رسیده ایم، گفت: در سال گذشته کمبودی در زمینه خون و فراورده‌های خونی در مراکز درمانی نداشتیم و از طرفی در سال جاری هم شاخص مصرف خون در کشور از ۵ تا ۷ برابر مصرف روزانه کمتر نبوده است.

وی افزود: همچنین برای پاسخ به بحران‌ها شبکه خون سراسر کشور را به صورت روزانه مدیریت می‌کنیم و همیشه ۷ برابر مصرف خون و فرآورده‌های خونی ذخیره خون داریم.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ضمن اشاره به اجرای برنامه پالایش پلاسمای خون، افزود: بر اساس این برنامه پلاسمای ایرانی را برای تبدیل به داروهای مشتق از پلاسما به خارج از کشور ارسال می‌کنیم و در آنجا این پلاسما مورد بررسی قرار می‌گیرد.

پورفتح اله با اشاره به اینکه ۲.۵ میلیون لیتر پلاسما طی سه سال در خارج از کشور تبدیل به محصول شده اند، افزود: بررسی های انجام شده روی این پلاسما ها نشان داده که ما تنها دو مورد هپاتیت A، دو مورد HCV، ۴۳ مورد پاراویروس B۱۹ داشتیم و هیچ موردی از هپاتیت B در آنها نبوده است. بر اساس این نتایج و در مقایسه آنها با سایر کشورها سطح امنیت خون در کشور ما برابر با اتحادیه اروپاست و سطح سلامت خون‌مان هم بالاتر از کشور آمریکا بوده است.

وی با بیان اینکه دو سوم ویروس‌های موجود در خون مربوط به اهدا کنندگان بار اولی است، گفت: سازمان جهانی بهداشت برنامه ای را در جهت کاهش میزان اهدا کنندگان بار اول بیان کرده که در کشور این برنامه را به صورت پایلوت از استان کردستان شروع کردیم و به این صورت عمل می‌کنیم که برای اهدا کنندگان بار اول مراحل آزمایش و غربالگری را انجام

می‌دهیم و بعد از چهار ماه این اهدا کنندگان مجددا برای اهدای خون فراخوان می‌شوند. بر این اساس در استان کردستان ۷۰۰۰ اهدا کننده بار اولی داشتیم که بعد از فراخوان ۵۰ درصد آنها برای اهدای خون مراجعه نکردند.

پورفتح اله افزود: همچنین در نظر داریم تا این برنامه را تا پایان سال در ۱۰ استان دیگر اجرا کنیم. البته باید توجه کرد از آنجایی که ۵۰ درصد اهدا کنندگان مجددا برای اهدای خون مراجعه نمی‌کنند در نتیجه هزینه‌های انتقال خون هم به میزان ۵۰ درصد افزایش می‌یابد، اما معتقدیم که صرف این هزینه برای حفظ سلامت خون ارزشمند است.

مدیرعامل سازمان انتقال خون با بیان اینکه در حال حاضر میزان اهدا کنندگان مستمر ما ۵۲ درصد و میزان اهدا کنندگان با سابقه ما ۲۴ درصد است، گفت: امیدواریم در سال آینده بتوانیم شاخص اهدا کنندگان مستمر را به ۹۰ درصد رسانده و فقط ۱۰ درصد اهدا کننده بار اول داشته باشیم.

پورفتح‌اله با بیان اینکه در نظر داریم مراکز انتقال خون استان‌ها را به مراکز جامع اهدای خون تبدیل کنیم، گفت: چرا که در این مراکز جامع امکان اهدای پلاکت، سلول‌های بنیادی وجود دارد.

وی با اشاره به ارسال ۱۰۰ هزار واحد پلاسمای مازاد بر مصرف برای تبدیل به داروهای مشتق از پلاسما به خارج از کشور، گفت: در نظر داریم تا در سال ۱۴۰۰ این میزان به یک میلیون لیتر پلاسما در کشور برسد و بتوانیم ۱۰۰ درصد داروهای مشتق از پلاسما را از پلاسمای ایرانی تامین کنیم.

پورفتح اله همچنین با تاکید بر این که ایران جمعیت اهدا کنندگان‌ خون را مدیون دوران جنگ است، گفت: در آن زمان حس همبستگی مردم باعث شد تا برای اهدای خون مراجعه کنند؛ به طوریکه ما در سال‌های جنگ تحمیلی افزایش ۷ برابری اهدای خون را نسبت به سال‌های پیش از جنگ داشتیم و هنوز هم از آن حس همبستگی دوران جنگ استفاده می‌کنیم چرا که عمده جمعیت اهدا کننده ما افرادی هستند که در دوران جنگ کار اهدای خون را انجام داده‌اند. در عین حال باید توجه کرد که اگر نسل بعدی را نسازیم و این نسل به ۶۰ سالگی برسند و از چرخه اهدای خون خارج شده باشند، با مشکل مواجه می‌شویم.

وی ضمن اشاره به دریافت واکسن هپاتیت B در متولدین سال ۸۳ به بعد ، اظهار داشت: ما می‌توانیم با فرهنگ‌سازی اهدای خون در آنها خطر صفر هپاتیت را در کشور تجربه کنیم و در چند روز اخیر در حادثه پلاسکو دیدیم که انتقال خون چه جایگاهی دارد و می‌تواند حس مشارکت مردم را فراهم کند.

پورفتح اله افزود: باید توجه کرد که در بسیاری از کشورها مراکز انتقال خون محلی برای فراهم کردن حس مشارکت مردم هستند. ما در حادثه پلاسکو نیازی به خون نداشتیم اما باید این بستر را در کشور ایجاد کنیم که مردم بتوانند مشارکت‌شان را در جایی نشان دهند و همین فرصت‌هاست که جمعیت اهدا کنندگان را برای ما می‌سازد.

مدیر عامل سازمان انتقال خون با بیان این که میزان زنان اهدا کننده خون در کشور کمتر از ۵ درصد است، گفت: در ۲۴ ساعت اول بعد از حادثه پلاسکو میزان مراجعه زنانی که در تهران موفق به اهدای خون شدند به ۱۷ درصد رسید. بنابراین ما از این بستر می‌توانیم تغییر نگرش و تغییر رفتار ایجاد کنیم و این افراد را به جمعیت اهدا کننده خون متصل کنیم.

پورفتح اله همچنین به ایجاد بانک سلول‌های بنیادی اشاره کرد و گفت: در کشور ما تا کنون ۸۰۰۰ پیوند مغز استخوان انجام شده که تنها ۱۰۰ مورد آن غیر خویشاوند است و این در حالی است که در دنیا ۵۰ درصد پیوندهای مغز استخوان از غیر خویشاوند انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه بخشی از هموطنان ما به سلول‌های بنیادی سازگار دسترسی ندارند، گفت: بر این اساس ما به سرعت بانک داوطلبان سلول‌های بنیادی را تکمیل می‌کنیم و به طوریکه در حال حاضر ۱۳ هزار مورد داوطلب اهدای سلول‌های بنیادی و بند ناف در این بانک ثبت شده‌اند. همچنین ۱۷ هزار نفر هم در بیمارستان شریعتی ثبت شدند که به بانک سلول‌های بنیادی متصل می‌شوند و مجموعا ما ۳۰ هزار داوطلب اهدای سلول‌های بنیادی در کشور داریم.

مدیرعامل سازمان انتقال خون یکی از اقدامات مهم سازمان انتقال خون کشور را حمایت از تولید داخل دانست و گفت: امسال برای اولین بار تمام کیسه‌های مورد نیاز انتقال خون از شرکت‌های داخلی خریداری شد و دو شرکت بزرگ با استانداردهای بین‌المللی و با نگاه به بازارهای منطقه در حوزه تولید کیسه خون فعال شدند.

وی در پایان گفت: همچنین با همکاری دو شرکت دانش بنیان تجهیزات مرتبط با زنجیره سرد سازمان انتقال خون را تامین کردیم.