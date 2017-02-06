بخش خصوصی باعث توسعه طرح های جدید نفتی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه شامگاه امروز در مراسم افتتاح دو طرح پتروشیمی در ماهشهر اظهار کرد: طرح های در دست اجرای صنعت پتروشیمی مختلفی در این دولت به نتیجه رسیده و در آینده نیز به نتیجه می رسد.

وی توضیح داد: پلی اتیلن خطی لرستان با ظرفیت ۳۳۰ هزار تن، اسید سولفوریک ارومیه با ظرفیت بالای ۵۰ هزار تن، پلی اتیلن خطی مهاباد با ۳۳۰ هزار تن ظرفیت، اوره و آمونیاک هفتم مرودشت نیز با ظرفیت ۱.۸ میلیون تن افتتاح شد. امروز نیز این فاز دوم شرکت پتروشیمی کارون نیز با ظرفیت بالای ۸۰ هزار تن افتتاح شد.

زنگنه گفت: فاز دو واحد کاویان با ظرفیت یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن تولید اتیلن، پلی استایلن در عسلویه با ۲۵۰ هزار تن، پلی اتیلن سبک کردستان با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن، فاز سه پردیس با ظرفیت ۱.۷ اوره و اتانول را نیز در دست اجرا داریم. این طرح نزدیک به ۹ میلیون تن ظرفیت و مجموعا با سرمایه گذاری ۵.۵ میلیون دلار با افزایش ظرفیتی به همین مقدار می رسیم.

زنگنه با اشاره به اینکه این واحدها همه جزو اقتصاد مقاومتی است، گفت: یک جریان توسعه ای را در سه هزار هکتار زمین برای پتروشیمی ماهشهر درنظر داریم. در گذشته تولید ایران از یک میلیارد به بالای ۲۰ میلیارد دلار رسیده بود که این جهش را باید تکرار کنیم. طی سال های اخیر نیز ۶ میلیارد دلار به ظرفیت و ارزش تولید در پتروشیمی افزوده می کنیم.

وزیر نفت با اشاره به اینکه برون سپاری پالایشگاه آبادان یک تسهیل در تولید خوراک پتروشیمی است، گفت: قطعا با انجام این طرح های جدید از سوزاندن گازهای نفت نیز جلوگیری می شود.

زنگنه افزود: بخش خصوصی عموما باعث توسعه و اجرای طرح های جدید شده است. اگر گفته می شود برجام چه کار کرد؟ باید گفت که برجام باعث شده تا بتوانیم نزدیک به دو میلیارد دلار اعتبار برای بیدبلند بدون صندوق توسعه دریافت کنیم.

وی بیان کرد: پتروشیمی یک نقش مولد و محرک را از گذشته داشته و دارد که در سال آینده نیز آثار آن را بیشتر خواهیم دید. پتروشیمی نقش پررنگی در افزایش قدرت کشور دارد.