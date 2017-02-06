اسرائیل باید بفهمد که مقاومت فلسطین اجازه بازی با امنیتش رانمیدهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین بر مبارزه با رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

در همین راستا، «داود شهاب» سخنگوی جهاد اسلامی فلسطین تصریح کرد: ما از نزدیک تحولات را نظارت می کنیم و اسرائیل مسئول آنچه می گذرد و آنچه روی خواهد داد، است.

وی در ادامه تاکید کرد: موضع مقاومت در برابر در برابر تجاوزات اسرائیل در ساعات آینده مشخص می شود. اسرائیل باید بفهمد که مقاومت هرگز اجازه بازی کردن با امنیتش را نمی دهد. نسبت به ادعای اسرائیلی ها مبنی بر شلیک موشک از نوار غزه به عسقلان شک داریم.

همچنین «ابومجاهد» سخنگوی کمیته های مقاومت فلسطین نیز بیان داشت: مقاومت در برابر هر گونه تجاوزی، دست بسته نخواهد ماند. اشغالگران در صدد هستند تا مقاومت را به سمت تنش جدیدی سوق دهند.

گفتنی است، جنگنده های صهیونیست به مواضع مقاومت فلسطین در غرب بیت لاهیا واقع در شمال نوار غزه حمله کردند که منجر به زخمی شدن «محمد محمد موسی سعدالله» ماهی گیر فلسطینی شد.

اسرائیل برای توجیه این اقدام خود مدعی شده است که صبح امروز دوشنبه یک موشک از سمت نواز غزه به سمت منطقه مفتوحه در نزدیکی عسقلان شلیک شده است اما فلسطینی ها این موضوع را تایید نکرده اند.