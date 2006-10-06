تعصب و تبعيض عليه مسلمانان شاغل آمريكايي به اوج خود رسيده است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از لس آنجلس، برخي از غيرمسلمانان نيز كه عليه آنها تبعيض صورت گرفته بود همراه ديگران براي ارائه دادخواست خود به كميسيون فرصت شغلي مساوي ملحق شدند.

برخي از مقامات دولتي در اين رابطه مدعي شدند تعداد شكايت عليه تبعيض نسبت به افرادي كه حتي به مسلمانان شباهت داشته اند پس از يازدهم سپتامبر افزيش يافت اما پس از آن اين تبعيضها با كاهش رو به رو شد.

اين گروه مدافع حقوق بشر اظهار داشت اگرچه تعصب و تبعيض عليه مسلمانان مدتي پس از يازدهم سپتامبر كاهش يافت اما طي سال گذشته به علت رويدادهاي سراسر جهان بار ديگر به اوج خود رسيد.

كريم شورا از كميته مبارزه با تبعيض نژادي عليه مسلمانان آمريكا به لس آنجلس تايمز گفت: هرگاه خبري درباره خاورميانه در رسانه هاي منعكس مي شود، به دنبال آن مي توان اقدامات ناشي از انزجار را نسبت به مسلمانان مشاهده كرد.

اين درشرايطي است كه آمار و ارقام دولتي نشان مي دهد شكايتهاي عليه تبعيض نژادي از سال 2002 هر سال كاهش يافته است.

جوان ارليش مدير منطقه اي كميته تبعيض نژادي در سان فرانسيسكو گفت: ما تنها ذره اي از اين ارقام را در دست داريم كه به طور قطع تمام مواردي نيست كه رخ مي دهد. بسياري از آنها از دولت در اين رابطه كمك نمي گيرند.

تحقيقي كه اخيراً در مجله منابع انساني منتشر شده است نشان مي دهد كه دستمزد مسلمانان در ايالات متحده پس از حملات يازدهم سپتامبر تاكنون 10 درصد كاهش داشته است.

علاوه بر اين گزارش سالانه شوراي روابط اسلامي – آمريكايي نيز نتيجه گيري كرده است كه تبعيض عليه مسلمانان آمريكا در سال گذشته به بالاترين سطح خود رسيده است.

در اين گزارش كه باعنوان " تلاش براي تساوي" منتشر شده است شوراي روابط اسلامي – آمريكايي 1972 مورد شكايت از نقض حقوق مدني را مستند كرد كه اين تعداد 30 درصد از سال 2004 بيشتر است.