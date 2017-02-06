بازی مقابل دانشگاه آزاد محک خوبی برای بازیکنان ما بود

به گزارش خبرنگار مهر، هماد سامری شامگاه امروز و پس از پیروزی تیمش در مقابل دانشگاه آزاد در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بازی خوبی را در مقابل دانشگاه آزاد ارائه کردیم، گفت: این بازی به ما بسیار کمک کرد چرا که در این بازی از لحاظ فنی توانستیم چند نمونه دفاع و حمله مختلف را به طور توامان داشته باشیم.

وی افزود: دیدار با دانشگاه آزاد چالش خوب و مناسبی برای ما بود، با توجه به اینکه تیم حریف دفاع و حرکات تاکتیکی مختلفی را از خود نشان می دادند ما نیز بایستی حمله های مختلفی را علیه دفاع های آنان به نمایش می گذاشتیم که این کار را نیز بچه ها به خوبی به انجام رساندند و چالش خوبی برای بازیکنان ما بود.

سامری اظهار کرد: توانستیم در این بازی خودمان را هم از نظر فنی و هم از نظر حمله علیه دفاع به خوبی محک بزنیم.

سرمربی تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان تصریح کرد: روند فعالیت و کار بچه ها بسیار خوب بود و شاید سخت ترین کاری که داشته باشیم اینکه جایگاه فعلی خودمان را حفظ و روند موفقیتهایمان را ادامه دهیم.

سامری ابراز امیدواری کرد تا تیمش با همین توان و روند بتواند در مسابقات پلی اف و بازیهای غرب آسیا ظاهر شود و به موفقیتهای در خور شان مردم آبادان دست پیدا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته هفدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر کشور امروز تیمهای پالایش نفت آبادان و دانشگاه آبادان از ساعت ۱۶:۱۵ امروز در محل سالن ۱۷ شهریور آبادان به مصاف یکدیگر رفتند که این بازی در پایان با نتیجه ۷۵ بر ۶۰ به سود نفتی ها به پایان رسید.