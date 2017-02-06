سفر هیئت عالی رتبه پارلمان روسیه به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک مقام شورای فدراسیون روسیه از سفر رسمی کمیته دفاع و امنیت این شورا به ایران در ماه مارس خبر داد.

«ویکتور اوزروف» گفت که نمایندگان کمیته مذکور قرار است در تاریخ یکم مارس به ایران سفر کنند.

وی همچنین در خصوص محورهای مربوط به این سفر گفت که قرار است در این سفر شش روزه در مورد موضوعات زیادی از جمله قرارداد فروش تسلیحات بین دو طرف و همچنین اوضاع فعلی بحران سوریه بحث شود.

گفتنی است دو کشور ایران و روسیه مواضع مشترک زیادی در خصوص موضوعات منطقه از جمله سوریه دارند و در تلاش هستند تا امنیت را به منطقه غرب آسیا و کشورهای عربی بازگردانند.