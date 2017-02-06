۵۰۰میلیارد تومان صرف پروژه های استان سمنان شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود قنبری غروب دوشنبه درآیین افتتاح پروژه های عمرانی بخش بسطام شاهرود به میزبانی مسجد جامع مزج ضمن بیان اینکه کارگزارن نظام موظف هستند تا دستاوردهای دولت را به گوش مردم برسانند، ابراز داشت: طی دهه فجر ۷۲۰ میلیارد تومان پروژه افتتاح و نزدیک به ۲۵۰ میلیارد تومان کلنگ زنی خواهد شد.

وی افزود: در سفر ریاست جمهوری در ابتدای سال، نزدیک به یک هزار میلیارد تومان بودجه برای استان مصوب شد که از این میزان ۳۵۰ میلیارد تومان تخصیص داده شد که هم اکنون در حال بهره برداری و اجرا است.

قنبری با بیان اینکه در سفر معاون رئیس جمهور نیز یک هزار میلیارد تومان پروژه در استان سمنان افتتاح شد، افزود: احداث یک شرکت در مهدیشهر نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات دولت استفاده و زمینه اشتغال ۶۰۰ نفر را فراهم کرد و در بخش سرمایه گذاری خارجی نیز اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است که طی سال جاری نزدیک به دو هزار و ۵۰۰ موافقت نامه در استان سمنان اما شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان با بیان اینکه بسیاری از دستاوردها را زمانی به دست آوردیم که کشور از تحریم های کشورهای غربی در رنج بود، ابراز داشت: درحالی که تا شهریور سال جاری مشکل تحریم ها وجود داشت و میزان فروش نفت ۷۰۰ تا ۸۰۰ بشکه در روز بود امروز شاهد هستیم که بعد از توافق برجام سه میلیون بشکه نفت در روز به فروش می رسد و این به علت تدبیر و بصیرت مردم ایران است.

قنبری در ادامه تصریح کرد: خدماتی که دولت جمهوری اسلامی در طول ۳۷ سال انجام داد قابل قیاس با خدمات طاغوت نیست و امروز شاهد افتتاح خانه ورزش در ابرسج بودیم که در گذشته در کل استان ۳۳ واحد در حد سالن های کوچک ورزشی بیشتر نبود و در هیچ کدام از روستاها مرکز ورزشی وجود نداشت.

وی افزود: درگذشته جمعیت روستاها بیشتر بود ولی بیشترین خدمات و امکانات به بخش شهری تعلق می گرفت در حالی در جمهوری اسلامی تعداد بسیار کمی روستا وجود دارد که از نعمت آب بی بهره اند و اکثریت از حداقل امکانات دولتی آب، برق و گاز برخوردار هستند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان با بیان اینکه امروز امنیت را در داخل کشور شاهد هستیم، ابراز داشت: امروز نه تنها امنیت در داخل کشور بلکه یاور مظلومان منطقه نیز هستیم برخلاف کشورهای به اصطلاح مسلمان جمهوری اسلامی در کشورهای ستمدیده و رنج کشیده حضور دارد تا دسیسه ها را در نطفه خفه کند و این امنیت دسترنج نیروهای ایثارگری است که پشت دولت هستند و دشمن نمی تواند نقشه های خود را عملی کند.