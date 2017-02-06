به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت مولاوردی شامگاه دوشنبه در دیدار با فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی اردبیل تصریح کرد: دولت یازدهم با وجود مشکلات متعدد فعالیت خود را آغاز کرده و در طول سه سال گذشته دستاوردهای قابل‌توجهی داشته است.

وی افزود: دولت با شعار آرامش در سیاست، آسایش در اقتصاد و امنیت در فرهنگ فعالیت خود را آغاز کرد و ناچار به اولویت‌بندی مشکلات پرداخت.

معاون رئیس‌جمهور در امور بانوان و خانواده اضافه کرد: دولت یازدهم در بدهی قابل‌توجه، پروژه‌های نیمه‌تمام، تورم دورقمی، کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم فعالیت خود را آغاز کرده است.

به گفته مولاوردی با اقدامات صورت گرفته ثبات نسبی حاکم شده و رشد اقتصادی به ۷.۴ درصد رسیده است و در عین حال بعد از ۲۵ سال تورم تک‌رقمی شد.

وی با بیان اینکه عملکرد دولت منجر به مثبت شدن تراز تجاری شد و بعد از ۳۷ سال درآمد مالیاتی بر درآمد نفت پیشی گرفت، اضافه کرد: امید می‌رود با ادامه برنامه‌ها و گشایش‌های ناشی از برجام شرایط اقتصادی نیز بهبود یابد.

معاون رئیس‌جمهور در امور بانوان و خانواده با اشاره به تخریب اقدامات دولت افزود: متأسفانه حتی در گزارش دهی عملکرد دولت نیز مانع‌تراشی مشاهده می‌شود.

مولاوردی متذکر شد: با وجود مشکلات دولت توانسته کشور را به ثبات نسبی برساند و لازم است برای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور تداوم یابد.

وی افزود: هر چند فاصله زمانی زیادی با ایران ۱۴۰۰ نداریم اما با اهداف توسعه این سال فاصله محسوس مشاهده می‌شود و لازم است برای توسعه کشور در ابعاد مختلف همه توان موجود به کار گرفته شود.

وی دغدغه دولت را بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد فرصت برای سرمایه‌گذاری آرام دانست و گفت: به همین منظور بسته‌های متعدد در برنامه ششم توسعه تدارک دیده شده است.