تیم بسکتبال شهرداری اراک با قدرت از سد شهرداری تبریز گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفدهم مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور بعد از ۱۸ روز تعطیلی به دلیل اعزام تیم ملی به رقابت های غرب آسیا، از دوشنبه با پنج دیدار در شهرستان های کشور از سر گرفته شد، که تیم بسکتبال شهرداری اراک میزبان همنام خود، تیم بسکتبال شهرداری تبریز بود.

براساس این گزارش در هفته هفدهم مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور، تیم شهرداری اراک مدعی قهرمانی ولی بحران زده، در مقابل تیم شهرداری تبریز که در جدول لیگ، بالادست تیم شهرداری اراک یعنی رده پنجم قرار دارد، صف آرایی کرد.

تیم بسکتبال شهرداری اراک با آغاز نیم فصل دوم لیگ به مشکلات مالی برخورد و باخت های پی در پی، موجب سقوط این تیم در جدول لیگ شد، اما با حل بخشی از مشکلات، روند قدرت و ادعای قهرمانی مجدد به این تیم بازگشت و با پیروزی مقابل شهرداری تبریز نشان داد در پی به دست آوردن روزهای اقتدار خود است.

تیم بسکتبال شهرداری اراک، در برابر همنام تبریزی خود که تا پایان هفته شانزدهم با ۹ پیروزی، شش شکست و ۲۴ امتیاز در رده پنجم جدول قرار داشت، سخت کوش و پرتوان بازی را دنبال کرد و شایسته این پیروزی بود.

تیم بسکتبال شهرداری اراک در کوارتر اول با نتیجه ۱۹ بر ۱۸ از حریف پیشی گرفت، در کوارتر دوم به تساوی ۳۲ - ۳۲ دست یافت، در کوارتر سوم ۵۳ بر ۴۹ شهرداری تبریز را جا گذاشت و سرانجام در کوارتر چهارم، با قدرت تمام بازی را با نتیجه ۸۱ بر ۷۶ به سود خود پایان داد.

محمد کسایی پور، سرمربی تیم شهرداری اراک در پایان مسابقه در جمع خبرنگاران گفت: تیم شهرداری اراک روند رو به جلو را آغاز کرده و امیدواریم بتوانیم جزو چهار تیم برتر جدول باشیم که این هدف دور از دسترس نیست.

گفتنی است این بازی را صادق قنبری، محمدجواد زارع و محمد رجبی داوری کردند و حمید کیانی ارثی نیز بر این مسابقه نظارت داشت.