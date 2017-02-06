به گزارش خبرنگار مهر، فاز اول کارخانه روغن کشی نوید خلیج فارس، بزرگترین پروژه سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت غذای کشور با سرمایه گذاری ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال شامگاه امروز با حضور معاون اول رئیس جمهور و جمعی از مقامات در بندر امام خمینی به بهره برداری رسید.
با راه اندازی کامل این پروژه مجموعا ۹۵۶ فرصت شغلی مستقیم و سه هزار و ۵۰۰ شغل به صورت غیر مستقیم ایجاد خواهد کرد.
با حضور معاون اول رئیس جمهور؛
بزرگترین کارخانه روغن کشی خاورمیانه دربندر امام خمینی افتتاح شد
ماهشهر - بزرگترین کارخانه روغن کشی خاورمیانه با حضور معاون اول رئیس جمهور در بندر امام خمینی افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار مهر، فاز اول کارخانه روغن کشی نوید خلیج فارس، بزرگترین پروژه سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت غذای کشور با سرمایه گذاری ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال شامگاه امروز با حضور معاون اول رئیس جمهور و جمعی از مقامات در بندر امام خمینی به بهره برداری رسید.
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