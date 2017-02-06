«تمارض» شگرد داعشی ها برای فرار از جنگ با نیروهای عراقی در موصل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، تروریست های داعش برای فرار از جنگ با نیروهای عراقی راهکارهای مضحکی در پیش گرفته اند.

در همین راستا، تعداد زیادی از تکفیری های داعش برای اینکه با نیروهای عراقی در عملیات موصل مواجه نشوند، تمارض می کنند و مدعی می شوند که به «بیماری های مزمن» مبتلا هستند تا بدین صورت از جنگ معاف شوند.

پیش از این نیز اعلام شد که تروریست های داعش برای فریب نیروهای امنیتی عراق در جریان عملیات آزادسازی موصل، از عروسک هایی با پوشش نظامی استفاده می کنند تا نیروهای عراقی را فریب دهند. در همین رابطه یک منبع محلی در استان نینوا اعلام کرد: داعش تعدادی عروسک را بر فراز ساختمان های کرانه راست موصل مستقر و لباس نظامی بر تن آنها کرده است تا بدین صورت علاوه بر پر کردن خلأ فرار عناصر خود از نبرد با نیروهای عراقی، نیروهای امینتی عراق و جنگنده های این کشور را هم فریب دهد.

همچنین فرماندهی عملیات مشترک عراق هم بیان داشت که تاثیر پهپادهای داعش در عملیات موصل اندک است و در مرحله سوم این عملیات آنها را نابود خواهند کرد.