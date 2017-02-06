۱۰۰هزار مبلغ دینی درکشور فعال هستند/لزوم جلوگیری از انحرافات دینی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی دارابی عصر دوشنبه در آیین تودیع مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان ضمن بیان اینکه امام راحل(ره) به عنوان محی الدین، پیر، مرشد امت را از ظلمت رها کرد. بیان داشت: سازمان تبلیغات اسلامی یکی از یادگارهای امام خمینی(ره) است که در راستای حفظ ارزش های اسلامی و انقلابی راه اندازی شد تا امت را از انحرافات دینی و اجتماعی برهاند.

وی عنوان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی در راستای اساسنامه خود و رهنمودهای مقام معظم رهبری، هم در زمینه تبلیغ سنتی و هم در راستای انجام تبلیغات فرهنگی، دستاوردهای مهمی را در نظام داشته است.

حجت الاسلام دارابی، ارائه مشاوره دینی، خدمات تبلیغی فرهنگی و حتی ورود در زمینه اقدامات عمرانی را از جمله فعالیت های روحانیون مستقر در مناطق محروم و روستاهایی کشور برشمرد و عنوان کرد: روحانیون مستقر با حداقل های معیشتی و کمترین توقع، با روحیه ای جهادی در صدر خط مقدم جبهه فرهنگی خوش درخشیده اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار مبلغه تربیت شده در حوزه های علمیه خواهران و فارغ التحصیلان رشته های علوم و معارف اسلامی دانشگاه ها در امر خطیر تبلیغ مشغول خدمت رسانی هستند.

معاون امور مجلس و استان‌های سازمان تبلیغات اسلامی خاطرنشان کرد: دبیرستانهای صدرا با هدف تربیت جوانان مذهبی در سراسر کشور راه اندازی شد و ۲۰ درصد از دانش آموزان دبیرستان های صدرا جذب حوزه های علمیه می شوند.

وی گفتمان های اسلامی، کانون مداحان، کانون های فرهنگی تبلیغی، خبرگزاری مهر، سایت تبیان و ... را از دیگر دستاوردهای سازمان تبلیغات اسلامی معرفی کرد و افزود: ۹۴ هزار هیئت مذهبی و تشکل دینی زیر مجموعه سازمان نقش مهمی در مقابله هوشمندانه با خرافات و آسیب های اجتماعی دارند.