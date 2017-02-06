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۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۲۱:۴۰

شیخ نبیل قاووق:

ایران در مقابله با خطر تکفیری ها و اسرائیل قلعه مستحکم است

ایران در مقابله با خطر تکفیری ها و اسرائیل قلعه مستحکم است

عضو شورای مرکزی حزب الله تاکید کرد که ایران در مبارزه با خطر اسرائیلی-تکفیری و آمریکایی یک قلعه مستحکم و یک حامی راهبردی است و حزب الله همچنان با ایران در یک جبهه واحد باقی می ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، عضو ارشد حزب الله لبنان بر مبارزه با رژیم صهیونیستی در کنار ایران تاکید کرد.

در همین راستا، شیخ «نبیل قاووق» عضو شورای مرکزی حزب الله تصریح کرد: همزمان با درگیری اعراب با اسرائیلی ها و سلطه گری آمریکا، ایران در مبارزه با خطر اسرائیلی-تکفیری و آمریکایی یک قلعه مستحکم است. زمانی که مورد هجمه اسرائیل و تکفیری ها قرار گرفتیم، ایران بهترین حامی ما بود.

وی در ادامه بیان داشت: ایران پس از ۳۸ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، با وجود فشارهای بسیار، همچنان مقاومت را در لبنان، سوریه، عراق و فلسطین کمک می کند و یک حامی راهبردی برای مواجهه این کشورها با خطر تکفیری ها و اسرائیل محسوب می شود. ما همچنان با ایران در یک جبهه واحد باقی خواهیم ماند و به آن وفاداریم.

عضو ارشد حزب الله گفت: ما موفق شدیم از گسترش داعش در سوریه، عراق و لبنان جلوگیری کنیم و علیرغم فشارهای منطقه ای و جهانی برای خروج حزب الله از سوریه، میدان را ترک نمی کنیم و از مسئولیتمان صرف نظر نخواهیم کرد.

کد مطلب 3899373

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