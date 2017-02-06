چهار هزار قطعه از تخت جمشید در موزه های دنیا است

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه مجموعه های استردادی اشیای فرهنگی و تاریخی به عنوان دستاوردهای دیپلماسی فرهنگی طی مراسمی با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی، کارشناسان و موزه داران، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی، الهام امین زاده دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی عصر روز دوشنبه ۱۸ بهمن در سالن اجتماعات موزه ملی ایران برگزار شد.

در این برنامه رومیانی معاون امور مجلس، حقوقی و استانهای سازمان میراث فرهنگی گفت: در سطح داخلی اگر فردی در پرونده ای موفق شود می گوید که به خاطر حضور و دفاع خوبی بوده که داشته ام. زمانی که در دادگستری بودم و پرونده های علیه آمریکا را بررسی می کردیم به مقاله ای برخورد کردم که در آن عنوان شده بود آسیب جدی ایرا پرونده های بین المللی است.

وی گفت: دولتی که توانمندی های حقوقی را خوب دریافت کرده می تواند در عرصه های بین المللی حضور داشته باشد. در ایام گذشته اجماع جهانی علیه ما ایجاد شده بود اما اکنون آن اجماع به اجماع «له» تبدیل شده است و کشورهای دیگر می خواهند که ارتباطات خود را با ایران گسترش دهند.

در ادامه این برنامه سید محمد بهشتی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی نیز گفت: برخی از افراد هستند که به استرداد اشیا یا خیلی اهمیت می دهند و یا افراد دیگر اصلا برایشان اهمیتی ندارد. در طول ۲۰ سالی که در این سازمان فعالیت می کردم همواره با افرادی مواجه شدم که با میراث فرهنگی آشنا نبودند.

وی گفت: وقتی درباره آثار منقول و غیرمنقول حرف می زنیم درباره ارزش آثار صحبت می شود در میراث فرهنگی به سه وجه حفاظت، پژوهش و معرفی توجه می کنیم. موضوع استرداد اشیای تاریخی به بحث حفاظت مربوط می شود. در این راستا باید همه نوع اقدامات را انجام داد. یکی از آن وجوه، حفاظت حقوقی آثار است. از آن جهت که این اموال متعلق به مملکتمان است. زمانی که به موزه های دیگر می رویم متوجه می شویم که آثار زیادی در آنها به نمایش گذاشته شده است. هیچ موزه ای نیست که اشیای ایرانی نداشته باشد و گاهی ارقام مربوط به این آثار حیرت انگیز است. چیزی حدود ۴ هزار قطعه از تخت جمشید در موزه های دنیا به نمایش گذاشته شده است.

وی ادامه داد: یکی از افتخارات موزه های دنیا این است که آثار ایرانی دارند. دوستانی که با این مقوله آشنا هستند می دانند که چه بازیهایی در این راستا انجام می شود تا موضوع مالکیت ایران نسبت به آن آثار کتمان شود.

بهشتی گفت: تا قبل از اینکه کنوانسیون ۱۹۷۰ وجود داشته باشد اثبات مالکیت آثار تاریخی ایران در خارج از کشور سخت بود چون کشورهای دنیا به دو گروه تولید کننده آثار و مصرف کننده آثار تبدیل شده اند. ما در طی ۲۰ سال اخیر شاهدیم که تلاش های زیادی می شود تا از ظرفیت کنوانسیون استفاده شود. در این دولت شاهد چیدن میوه های ارزشمندی هستیم که کارهای مربوط به آن از دهه های قبل آغاز شده و در این سالها نتایج آن را می بینیم اما اگر هماهنگ تر عمل می کردیم سودهای بیشتری می بردیم. ما بواسطه مالک اشیا بودن وظیفه داریم که برای حفظ مال خود اقدام کنیم. در سطح جهان، کنوانسیون هایی برای حمایت از این موضوع وجود دارد. از جمله چیزهایی که مکمل کنوانسیون است همان فهرست های قرمز هستند. بنابراین اگر می خواستیم از ظرفیت کنوانسیون استفاده کنیم باید لیست قرمز آثار تاریخی مان آماده شده باشد.

وی افزود: اگر نسبت به مال خود حساسیت نشان ندهیم چه اتفاقی می افتد؟ در موزه های دنیا کنار آثار ایرانی می نویسند که این اثر مربوط به غرب آسیا است. در واقع باید پرسید غرب آسیا کجاست؟ این منطقه شامل چندین کشور می شود. درد چنین اطلاعاتی به این علت است که مالکیت را مخدوش کنند البته این موضوع از لحاظ علمی هم برای محققان خدشه ایجاد می کند.

در ادامه این برنامه مائورو کنچاتوری سفیر ایتالیا در ایران نیز گفت: برای برگرداندن آسیا به ایران از سازمان ملل متحد نیز کمک گرفته ایم. ما مفتخر هستیم که برخی از اشیا به ایران برگشت داده شده است.

وی گفت: همه اشیای باستانی که در ایتالیا بازیابی می شود نشانه های هنری و حساسیت های انسانی دارند که نشان می دهند پدران ما چطور اشیا را خلق کرده اند می توان گفت اشیا با ما سخن می گویند و برای ما مانند داستان هستند و می گویند نسل های گذشته چطور زندگی کرده اند.

در ادامه زهرا احمدی پور رئیس سازمان میراث فرهنگی نیز بیان کرد: برای همه ما مهم است که اشیای باستانی به ایران برگشت داده شده اند چون همه کشورها نیاز دارند که علت وجودی خود را مطرح و اسناد مربوط به آن را جمع آوری کنند تا آن را در جهان به نمایش درآورند.

وی گفت: به همان بزرگی که دفاع از یک ملت برای یک کشور اهمیت دارد تلاش برای بازگرداندن هویت نیز برای آن کشور حائز اهمیت است. باید تلاش شود بخش هایی از این هویت که در دنیا سرگردان است جمع آوری شود و به زادگاه خود برگردد. این زادگاه همان ایران است.

در ادامه این برنامه از سفیر ایتالیا در ایران محسن محبی رئیس امور حقوقی ریاست جمهوری، الهام امین زاده دستیار رئیس جمهور در امور شهروندی، صولت مدیر کل دیپلماسی وزارت امورخارجه، محمدرضا زاهدی رئیس اداره فرهنگی تاریخی موزه ها، یحیی نقی زاده مدیر حقوقی سازمان میراث فرهنگی با اهدای لوحی تقدیر به عمل آمد.

امین زاده این هدیه را به خانواده شهید آتش نشان امیرحسین داداشی که در جریان حادثه پلاسکو به شهادت رسیده بود تقدیم کرد.