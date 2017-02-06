۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۲۱:۴۶

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اردبیل:

خشونت در اردبیل طی ۵ سال اخیر روند نزولی دارد

اردبیل – معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با اذعان به اینکه نیمی از پرونده‌های قضایی استان در رابطه با خشونت است، از روند نزولی این جرم طی پنج سال اخیر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف خدادادی شامگاه دوشنبه در دیدار معاون امور بانوان رئیس‌جمهور با فعالان فرهنگی اردبیل تصریح کرد: از سال ۹۱ تا ۹۵ با کاهش آمار پرونده‌های مرتبط با خشونت مواجه بودیم در حالی که در سایر استان‌ها شاهد افزایش ۱۰ الی ۴۵ درصدی خشونت هستیم.

وی افزود: بااین‌وجود به منظور کاهش خشونت لازم است اقدامات تربیتی و آموزشی افزایش یابد و از جمله در مدارس و ادارات کارگاه‌های آموزشی دایر شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در عین حال به وضعیت پرونده‌های طلاق اشاره و تأکید کرد: بیشترین ورودی پرونده‌های حقوقی در رابطه با طلاق است و از هر پنج ازدواج در استان یک مورد به طلاق منجر می‌شود.

به گفته خدادادی در این راستا آموزش پیش از ازدواج ضروری است و لازم است به جای اجرای در سطح محدود به صورت گسترده مورد توجه قرار گرفته و آموزش‌ها اجباری شود.

وی همچنین با اشاره به معضل اعتیاد اضافه کرد: در ظاهر اعتیاد بیشتر متوجه مردان است اما تأثیرات و عوارض آن برای زنان و کودکان به مراتب بیشتر بوده و این مقوله نیازمند توجه است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تأکید کرد: انتظار می‌رود آموزش‌وپرورش دانش آموزان را در مقابل اعتیاد واکسینه کند اما در عمل اقدامات صورت گرفته کافی نیست.

خدادادی تأکید کرد: آموزش خانواده‌ها و اقشار مختلف در خصوص علل گرایش و نحوه جلوگیری از اعتیاد ضروری است و می‌بایست دوره‌های اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی افزایش یابد.

کد مطلب 3899377
محمد میرزایی ناطق

