خشونت در اردبیل طی ۵ سال اخیر روند نزولی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف خدادادی شامگاه دوشنبه در دیدار معاون امور بانوان رئیسجمهور با فعالان فرهنگی اردبیل تصریح کرد: از سال ۹۱ تا ۹۵ با کاهش آمار پروندههای مرتبط با خشونت مواجه بودیم در حالی که در سایر استانها شاهد افزایش ۱۰ الی ۴۵ درصدی خشونت هستیم.
وی افزود: بااینوجود به منظور کاهش خشونت لازم است اقدامات تربیتی و آموزشی افزایش یابد و از جمله در مدارس و ادارات کارگاههای آموزشی دایر شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در عین حال به وضعیت پروندههای طلاق اشاره و تأکید کرد: بیشترین ورودی پروندههای حقوقی در رابطه با طلاق است و از هر پنج ازدواج در استان یک مورد به طلاق منجر میشود.
به گفته خدادادی در این راستا آموزش پیش از ازدواج ضروری است و لازم است به جای اجرای در سطح محدود به صورت گسترده مورد توجه قرار گرفته و آموزشها اجباری شود.
وی همچنین با اشاره به معضل اعتیاد اضافه کرد: در ظاهر اعتیاد بیشتر متوجه مردان است اما تأثیرات و عوارض آن برای زنان و کودکان به مراتب بیشتر بوده و این مقوله نیازمند توجه است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تأکید کرد: انتظار میرود آموزشوپرورش دانش آموزان را در مقابل اعتیاد واکسینه کند اما در عمل اقدامات صورت گرفته کافی نیست.
خدادادی تأکید کرد: آموزش خانوادهها و اقشار مختلف در خصوص علل گرایش و نحوه جلوگیری از اعتیاد ضروری است و میبایست دورههای اطلاعرسانی و آگاهسازی افزایش یابد.
