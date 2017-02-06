۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۲۱:۵۹

مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی هرمزگان معرفی شد

بندرعباس - مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی هرمزگان با حکم رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکم حجت الاسلام علی اکبر انصاری راد به عنوان مدیرکل جدید اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان معرفی شد. حجت الاسلام سید شکرالله زندوی مدیرکل سابق تبلیغات اسلامی هرمزگان به دلیل بیماری قادر به شرکت در این آیین نبود.

زندوی که از سال ۷۵ به سمت مدیرکلی تبلیغات اسلامی هرمزگان منصوب شده بود پس از دو دهه خدمت در این اداره کل،  ۱۹ اردیبهشت دچار سکته قلبی شد و با انتقال به بیمارستان شهید محمدی در بخش مراقبت های ویژه این بیمارستان بستری شد که متاسفانه شرایط جسمانی او هنوز بهبود نیافته است.

پس از ۹ ماه از وقوع این اتفاق، پیش از ظهر امروز معارفه حجت الاسلام علی اکبر انصاری راد که سابقه ۲۵ سال خدمت در مجموعه تبلیغات اسلامی هرمزگان را در کارنامه دارد، به عنوان مدیرکل این مجموعه معرفی شد.

