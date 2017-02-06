به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله هاشم بیگی رئیس هیئت مدیره باشگاه شهدای چوار۶۵، برنامه های سفر کاروان تیم فوتبال پیشکسوتان پرسپولیس به ایلام راچنین بیان کرد: مسابقه بین تیم های پیشکسوتان پرسپولیس و شهدای چوار۶۵ رأس ساعت ۱۴ روز سه شنبه ۱۹ بهمن ماه جاری در محل استادیوم تختی شهر ایلام برگزارمی شود.

هاشم بیگی گفت : اعضای تیم پیشکسوتان پرسپولیس تهران متشکل از سید ضیاء عربشاهی، بهروز سلطانی، محمدحسن انصاری فرد، مجتبی محرمی، ناصر محمدخانی، مرتضی فنونی زاده، فرشاد پیوس، مرتضی کرمانی مقدم، محسن عاشوری، مهرداد میناوند، نیما نکیسا، بهروز رهبری فرد، بهنام طاهرزاده، بهنام ابوالقاسم پور،اسماعیل حلالی، محمدرضا مهدوی، سهراب انتظاری، حسن خانمحمدی و رضا جباری با سر مربی حمید جاسمیان و مربیگری: عباس کارگروسرپرستی رضا ریاضتی در این دیدار خواهند بود.

رئیس هیئت مدیره باشگاه چوار ۶۵ از مشارکت کنندگان در برگزاری این مسابقه، استانداری، فرمانداری ایلام، بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام ، اداره ورزش و جوانان استان ایلام ، صدا و سیمای مرکز ایلام، هیئت فوتبال استان ایلام ، پست بانک استان ایلام ، شورای شهر و شهرداری ایلام ، انجمن دانشجویان و فارغ التحصیلان چوار، باشگاه های فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران و شهدای چوار۶۵ ایلام، کانون هواداران باشگاه پرسپولیس تهران و رسانه ها تشکر وقدردانی کرد .

هاشم بیگی یادآوری کرد دوشنبه شب برنامه مانگه شو سیمای ایلام باحضور تعدادی از بازیکنان پرسپولیس در این برنامه بصورت زنده پخش خواهد شد.

۲۳ بهمن ۱۳۶۵ روز تلخ در فوتبال کشورمان؛ ۳۰ سال پیش زمین فوتبال «چوار» در استان ایلام در حین برگزاری یک مسابقه فوتبال بمباران شد و ۱۵ ورزشکار در این حادثه شهید شدند.