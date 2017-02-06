اختصاص ۳۴ میلیارد تومان اعتبار به حوزه ورزش و جوانان لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی یاور عزیزپور در جلسه شورای برنامه ریزی لرستان در سخنانی با بیان اینکه اعتبار حوزه ورزش و جوانان ۵۳۵ میلیارد تومان بوده است اظهار داشت: از این رقم، سهم استان لرستان ۳۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است.

وی با بیان اینکه ورزش و جوانان لرستان طی امسال ۶.۵ میلیارد تومان از اعتبارات ملی را جذب کرده است عنوان کرد: همچنین حدود شش درصد شناور را برای استان جذب کرده ایم.

مدیر کل ورزش و جوانان لرستان همچنین اعتبارات متفرقه ورزش و جوانان ۱۶ میلیارد تومان بوده است گفت: در این بخش نیز ۲۵۱ میلیون تومان برای استان تخصیص یافته است.