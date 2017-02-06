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۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۲۲:۱۲

مدیر کل ورزش و جوانان لرستان خبر داد؛

اختصاص ۳۴ میلیارد تومان اعتبار به حوزه ورزش و جوانان لرستان

اختصاص ۳۴ میلیارد تومان اعتبار به حوزه ورزش و جوانان لرستان

خرم آباد - مدیر کل ورزش و جوانان لرستان از اختصاص ۳۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی یاور عزیزپور در جلسه شورای برنامه ریزی لرستان در سخنانی با بیان اینکه اعتبار حوزه ورزش و جوانان ۵۳۵ میلیارد تومان بوده است اظهار داشت: از این رقم، سهم استان لرستان ۳۴ میلیارد و ۴۰۰  میلیون تومان است.

وی با بیان اینکه ورزش و جوانان لرستان طی امسال ۶.۵ میلیارد تومان از اعتبارات ملی را جذب کرده است عنوان کرد: همچنین حدود شش درصد شناور را برای استان جذب کرده ایم.

مدیر کل ورزش و جوانان لرستان همچنین اعتبارات متفرقه ورزش و جوانان ۱۶ میلیارد تومان بوده است گفت: در این بخش نیز ۲۵۱ میلیون تومان برای استان تخصیص یافته است.

کد مطلب 3899384

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