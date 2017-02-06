به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند در حاشیه جلسه شورای برنامه ریزی لرستان با بیان اینکه مقرر شده تا افق ۱۴۰۴ هزار هکتار از بافت های فرسوده لرستان بازآفرینی شود اظهار داشت: طی امسال، ۲۰۰ هکتار یعنی ۳۳ درصد طرح در نظر گرفته شده اجرایی می شود.

وی با بیان اینکه ۳۳ درصد اجرای این طرح از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان تامین اعتبار شده است گفت: بقیه اعتبارات نیز از سوی سایر دستگاهها و همچنین همکاری مردم تامین اعتبار می شود.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه طرح بازفرینی بافت های فرسوده در شهرستانهای خرم آباد، بروجرد و دورود اجرایی می شود گفت: ۲.۸ درصد اعتبارات ملی به لرستان اختصاص پیدا کرده که در این زمینه مقرر شده که مدیران برای جذب آن پیگیری کنند.

بازوند تصریح کرد: افزایش اعتبارات عمرانی استان یکی از اتفاقات خوبی بوده که امیدواریم در صحن مجلس مورد تصویب قرار گیرد.