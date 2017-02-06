به گزارش خبرنگار مهر، مژگان سلطانی شامگاه دوشنبه در دیدار معاون رئیس‌جمهور در امور بانوان با بانوان فرهنگی اردبیل تصریح کرد: حوزه ورزش بانوان استان با مشکلات متعدد مواجه است.

وی افزود: از جمله با کمبود سالن‌های ورزشی ویژه بانوان مواجه هستیم و لازم است برای تندرستی بانوان سالن‌های مناسب احداث شود.

رئیس گروه بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان تأکید کرد: علاوه بر این احداث پارک‌های بانوان با تجهیزات مناسب مطالبه بانوان است و تنها پارک موجود از امکانات مطلوبی برخوردار نیست.

سلطانی اضافه کرد: اعتبارات ورزش بانوان استان با محدودیت مواجه است و کمبود اعتبارات مانع از اجرای بسیاری از برنامه‌ها می‌شود.

وی با بیان اینکه استان اردبیل برخوردار از صنعت قوی نیست تا بتواند اسپانسر ورزش بانوان باشد، اضافه کرد: این موضوع موجب شده بانوان قهرمان ورزشی در تیم استان‌های دیگر حضور فعالیت داشته باشند.

رئیس گروه بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان همچنین خواستار توجه به آیین‌نامه استخدام قهرمانان ورزشی در سطح ادارات دولتی شد و گفت: متاسفانه این آیین‌نامه برای بانوان قهرمان مورد بی توجهی است.