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۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۲۲:۰۷

رئیس گروه بانوان اداره ورزش و جوانان اردبیل:

پارک بانوان در اردبیل ایجاد شود/کمبود سالن‌های ورزشی

پارک بانوان در اردبیل ایجاد شود/کمبود سالن‌های ورزشی

اردبیل – رئیس گروه بانوان اداره ورزش و جوانان استان اردبیل خواستار احداث پارک بانوان در سطح شهرستان‌های استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مژگان سلطانی شامگاه دوشنبه در دیدار معاون رئیس‌جمهور در امور بانوان با بانوان فرهنگی اردبیل تصریح کرد: حوزه ورزش بانوان استان با مشکلات متعدد مواجه است.

وی افزود: از جمله با کمبود سالن‌های ورزشی ویژه بانوان مواجه هستیم و لازم است برای تندرستی بانوان سالن‌های مناسب احداث شود.

رئیس گروه بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان تأکید کرد: علاوه بر این احداث پارک‌های بانوان با تجهیزات مناسب مطالبه بانوان است و تنها پارک موجود از امکانات مطلوبی برخوردار نیست.

سلطانی اضافه کرد: اعتبارات ورزش بانوان استان با محدودیت مواجه است و کمبود اعتبارات مانع از اجرای بسیاری از برنامه‌ها می‌شود.

وی با بیان اینکه استان اردبیل برخوردار از صنعت قوی نیست تا بتواند اسپانسر ورزش بانوان باشد، اضافه کرد: این موضوع موجب شده بانوان قهرمان ورزشی در تیم استان‌های دیگر حضور فعالیت داشته باشند.

رئیس گروه بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان همچنین خواستار توجه به آیین‌نامه استخدام قهرمانان ورزشی در سطح ادارات دولتی شد و گفت: متاسفانه این آیین‌نامه برای بانوان قهرمان مورد بی توجهی است.

کد مطلب 3899392
محمد میرزایی ناطق

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