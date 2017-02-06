طرح های برق رسانی در بناب افتتاح و مورد بهره برداری قرارگرفت

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه همزمان با گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر طی مراسمی با حضور نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی، معاون فرماندار، بخشدار مرکزی، جمعی از مسئولان و اهالی محل طرح احداث و اصلاح خط ۲۰ کیلوولت هوایی بلوار لاله، طرح احداث خط ۲۰ کیلوولت زمینی حد فاصل پست اولیاء مسجد تا مهرآباد، طرح زمینی کردن خط شهری ۳ مداره بلوار سهند با نصب شش دستگاه اسپید کنترل از راه دور، خط دو مداره حد فاصل ابتدای جاده چلقایی تا بالاتر از ورودی جاده روشت و طرح احداث خط ۲۰ کیلوولت جاده روستای قره چپق افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

میانگین خاموشی در آذربایجان شرقی ۳.۵ دقیقه است

مدیر امور برق بناب در آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های برق شهرستان بناب در سخنانی ضمن تبریک ایام الله دهه مبارک فجر گفت: جهت اجرای این پروژه ها بالغ بر ۲۹ میلیارد و ۳۸۵ میلیون و ۲۹۹ هزار و ۸۰۰ ریال اعتبار هزینه شده است.

علی حاجی زاده افزود: حدود ۲ میلیارد ریال از اعتبار هزینه شده از محل اعتبارات از طریق فرمانداری و مابقی از محل اعتبارات امور برق هزینه شده است.

وی سپس هدف از اجرای این پروژه ها را کاهش خاموشی ها و پایداری شبکه اعلام و تصریح کرد: قبل از اجرای این طرح ها میانگین خاموشی برای هر مشترک برق ۵ دقیقه و ۳۶ ثانیه بود که با اجرای این پروژه ها این میزان خاموشی به ازای هر مشترک به ۲ دقیقه و ۳۵ ثانیه کاهش یافته است.

مدیر امور برق شهرستان بناب افزود: میانگین این خاموشی در استان آذربایجان شرقی ۵/۳ دقیقه است که خوشبختانه با افتتاح این طرح ها میانگین خاموشی ها در شهرستان بناب از میانگین استانی نیز پایین تر شد.

افزایش بهره وری با توسعه مناطق محروم کشور

این گزارش حاکی است، ضیاءالله اعزازی نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با تبریک ایام الله دهه مبارک فجر از دولتمردان بخاطر تلاش های صورت گرفته برای ایجاد رفاه بیشتر برای مردم تقدیر و تشکر نمود و از مسئولان امور برق نیز بخاطر اجرای این پروژه ها قدردانی کرد.

وی گفت: قطعاً هر قدر توسعه در مناطق مختلف از جمله مناطق محروم افزایش یابد بهره وری نیز بیشتر خواهد شد.