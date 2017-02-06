۹ هزار میلیارد تومان در بنادر کشور سرمایه گذاری شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعید نژاد شامگاه امروز در مراسم افتتاح کارخانه روغن کشی بندرامام اظهار کرد: بندر امام خمینی(ره) یکی از دو یا سه بندر بسیار مهم کشور در خلیج‌فارس است. در حال حاضر بالغ بر ۸۰ درصد از کالاهای اساسی کشور از آن وارد می شود و بخش عمده‌ای از صادرات نیز به دلیل نزدیکی به مرکز کشور، ارتباط با شبکه ریلی کشور و مهم‌تر از این عوامل وجود خورموسی و استقرار اسکله ها از این بندر انجام می شود.

وی افزود: عملکرد بنادر تجاری کشور حدود ۱۴۰ میلیون تن در سال است و ۸۰‌ درصد از این میزان از دو بندر اصلی شهید رجایی در استان هرمزگان و ‌بندر امام خمینی(ره) در خوزستان صورت می گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مهمترین کار به عنوان سیاست کلی در سازمان بنادر و در راستای سیاست عمومی دولت اتخاذ شده، استفاده از مزیت‌هایی است که بنادر در جذب سرمایه‌گذاری دارند. خوشبختانه در بندر امام خمینی(ره) شاهد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هستیم.

سعیدی نژاد بیان کرد: در مجموعه بنادر کشور تاکنون ۹ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت گرفته است که قیمت ارزی این سرمایه‌گذاری با توجه به قیمت ارز، قیمت قابل توجهی است. در این بندر تا سال گذشته، دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته است.‌ سرمایه گذاری های بخش خصوصی سال جاری در این بندر ۳۸۰ میلیارد تومان است. مجموعه فعالیت های این بندر و دیگر بنادر استان خوزستان می تواند در ایجاد اشتغال نقش جدی داشته باشد.

مدیرعامل سازمان بنادر و کشتیرانی اظهار کرد: بالغ بر هشت هزار نفر در این بندر مشغول هستند که یک هزار و ۳۰۰ نفر شاغلان مرتبط با سازمان بنادر و ۶ هزار ۷۰۰ نفر در سرمایه گذاری های صورت گرفته در این بندر هستند. طرح بندر امام خمینی(ره) و منطقه ویژه آن در ۱۱ هزار هکتار مصوبه قانونی راه اندازی شده است. آنچه که در حال حاضر در حال بهره برداری داریم یک هزار و ۳۰۰ هکتار است.

وی ادامه داد: مابقی از طریق سرمایه گذاری های بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری‌های سازمان بنادر و احیا اراضی انجام خواهد شد.

سعیدی نژاد بیان کرد: سه طرح ایجاد سیلو در بندر امام خمینی(ره) داریم که برای هر سه طرح فراخوان عمومی انجام شده است. سرمایه گذاران زیادی از این سه طرح استقبال کرده اند ولی مشکل اصلی در اجرای این طرح‌ها کمبود زمین‌ برای واگذار به سرمایه گذاران می باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: یکی از موفق ترین مناطق ویژه اقتصادی در بنادر شکل گرفته است که دلیل آن دسترسی به دریا و کاهش هزینه های حمل و نقل است از این رو تقاضا داریم کمک شود طرح های مصوب در این بندر و دیگر بنادر کشور اجرایی شوند.