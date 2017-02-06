ترامپ: دفاع از کشور بالاترین وظیفه من در مقام رئیس جمهور آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی،‌ «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در «مرکز فرماندهی ارتش آمریکا»- موسوم به «سنتکام»- در شهر «تمپا» ایالت فلوریدا خطاب به نیروهای نظامی این کشور گفت که «در مقام رئیس جمهور آمریکا،‌ دفاع و حراست از مردم این کشور بالاترین وظیفه من است».

وی در ادامه افزود: «موضوعی که برای من از بحث دیوان عالی آمریکا نیز مهم تر است، بحث دفاع از کشور است. ما باید از کشورمان دفاع کنیم و این کار را انجام خواهیم داد».

ترامپ با حضور در پایگاه نظامی «مکدیل» در ایالت فلوریدا از تجهیز ارتش آمریکا به تجهیزات نظامی جدید خبر داده و خطاب به نظامیان این کشور گفت: «ما از شما و ماموریت هایتان حمایت می کنیم. شما قهرمانان ما هستید».

«دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در نخستین سخنرانی خود در جمع نیروهای نظامی حاضر در «ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا» در شهر «تمپا» ایالت فلوریدا ضمن انتقاد از قصور متحدان آمریکا در «پرداخت سهمی منصفانه» از هزینه های «سازمان پیمان آتلانتیک شمالی»- ناتو- اظهار داشت که دولت وی از این ائتلاف نظامی «قدرتمندانه» حمایت می کند.

وی در ادامه افزود: «ما تنها خواهان آنیم که تمامی اعضای ناتو کمکهای مالی کامل و مناسب خود را به این ائتلاف بپردازند؛‌ کمکی که بسیاری از اعضاء از ارائه آن سرباز زده اند». ترامپ همچنین گفت که «دولتهای متحد و شریک در ناتو نسبت به آمریکا بسیار غیرمنصفانه عمل کرده اند».

گفتنی است که ترامپ بعدازظهر روز دوشنبه برای بازدید از پایگاه هوایی «مک دیل» وارد شهر «تمپا» شد؛‌ شهری در ایالت فلوریدا که محل استقرار «ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا»- موسوم به سنتکام (CENTCOM)- و همچنین «مرکز فرماندهی عملیات ویژه آمریکا» (USSOCOM) می باشد.

«سنتکام» یا همان ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا قطب عملیاتهای نظامی آمریکا در خلیج فارس و آسیای مرکزی و همچنین عملیات علیه گروه تروریستی داعش است.

این بازدید ترامپ از ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در حالی صورت می گیرد که مقامات واشنگتن ظرف یک هفته گذشته تحریمهای جدیدی علیه ایران وضع کرده و از لغو تدابیر تنبیهی بیشتر در حوزه نظامی و اقتصادی خودداری کرده اند.

لازم به ذکر است که ظرف دو ماه گذشته این دومین بار است که پایگاه هوایی مک دیل میزبان فرمانده کل قوای آمریکاست. « باراک اوباما» رئیس جمهور پیشین آمریکا در ماه دسامبر سال میلادی گذشته در دیدار با نیروهای نظامی در حال خدمت در این پایگاه به ایراد سخنرانی و دفاع از سیاستهای ضد تروریستی خود پرداخت.