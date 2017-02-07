به گزارش خبرنگار مهر، سی و هفتمین دوره از رقابتهای دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در بخش بزرگسالان و بیست و چهارمین دوره مسابقات جوانان این قاره از دوشنبه ۱۸ بهمن ماه در پیست ایندیا گاندی شهر دهلی نوی هندوستان آغاز شده است. این رقابتها با حضور ۶۰۰ ورزشکار از ۲۰ کشور این قاره برگزار می شود.

در اولین روز این مسابقاتپف ایران در ماده تیم اسپرینت مردان با ترکیب علی علی عسگری، حسنعلی ورپشتی و محمد دانشور موفق شد پس از کشور چین مدال نقره را بدست آورد. این اولین مدال ایران در این دوره از مسابقات بود.

دوچرخه سواری ایران در سالهای حضورش در مسابقات قهرمانی آسیا در رده سنی بزرگسالان در ماده تیم اسپرینت، تاکنون موفق به کسب یک نقره و سه برنز شده است. نقره ایران در سال ۲۰۰۹ و مدالهای برنز کشورمان در سالهای ۲۰۰۷، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ بدست آمده و پس از آن ایران طی چهار سال در این ماده موفقیتی کسب نکرده است.

و حالا تیم جوان کشورمان موفق شد پس از چهار دوره از مسابقات قهرمانی آسیا دوباره به مدال دست یابد و این بار هم مدال نقره. چینی ها هم در این دوره از رقابتها طلسم شکنی کردند. چینی ها پس از اینکه طی چهار دوره از سالها ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ چهار مدال طلای ارزشمند ماده تیم اسپرینت مردان را بدست آوردند دیگر نتوانستد طعم طلا را بچشند اما این بار طلسم شکستند و در فینال برابر تیم ایران به برتری برسند.

مدال نقره تیم اسپرینت ایران در حالی بدست آمد که رکابزنان کشورمان رنگ مدال خود را دوست ندارند؛ آنها معتقدند که حق شان مدال طلا بود اگر پیست چوبی داشتند؛ اگر زودتر به مسابقات هند می رفتند ؛ اگر زمان تمرینشان در سرما و پیست سر باز نبود.

محمد دانشور ملی پوش جوانی که در دوره قبل مسابقات قهرمانی آسیا در ماده تایم تریل انفرادی مدال طلا گرفته بود این بار در اولین روز رقابتهای دوچرخه سواری قهرمانی آسیای هند مدال نقره تیم اسپرینت دریافت کرد.

دانشور در ارزیابی فنی تیم اسپرینت ایران گفت: تیم اسپرینت از لحاظ زمان، رشته بسیار حساسی است. متاسفانه به دلیل تمرین نداشتن در پیست چوبی، خطایی در استارت ما پیش آمد که باعث شد زمان استارت خوب نشود و به همین دلیل مدال طلا را به راحتی از دست بدهیم.

وی که مدال طلای آسیا را در ویترین مدالی خود دارد رنگ مدال نقره اش را دوست ندارد!

دانشور در این باره گفت: ما در کل از لحاظ فنی و قدرتی از تیم اول بهتر بودیم اما فقط به خاطر نداشتن تمرین در پیست چوبی مدال طلا را واگذار کردیم. من این مدال نقره را دوست ندارم چون حق ما طلا بود و فقط به خاطر نبود پیست چوبی در ایران مدال‌مان تبدیل به نقره شد.

فدراسیون دوچرخه سواری ایران حتی در زمان مدیریت سرپرست فدراسیون به دنبال برپایی اردوی تدارکاتی قبل از مسابقات قهرمانی آسیا در هندوستان و در پیست چوبی محل برگزاری مسابقات بود اما تلاش ها به ثمر نرسید. هندی ها که ظاهرا در سال ۲۰۱۳ نیز به نوعی برای حضور نیافتن ایران چند روز پیش از شروع مسابقات بهانه تراشی کردند این بار هم بهانه آوردند که در حال تعمیر پیست هستند تا رکابزنان ایران در ماه های آخر اردوهای خود در پیست بتنی و سرد و هوای یخی تهران یا در پیست سنگین و بتنی و هوای نامساعد اهواز تمرینات خود را سپری کنند.

حسنعلی ورپشتی کاپیتان تیم ملی ایران می گوید: اگر هند قبول می کرد زودتر به این کشور بیاییم قطعا شرایط ما متفاوت می شد. وی ادامه می دهد: ما تمرکز خود را بر روی تیم اسپرینت گذاشته بودیم و سعی ما بر این بود که بهترین نتیجه را بگیریم. ان‌شاءالله بتوانیم در بازی‌های آسیایی بهترین نتیجه را بگیریم و بتوانیم مدال طلای این ماده را به دست آوریم. ما می‌توانستیم خیلی راحت مدال طلا را بگیریم اما نداشتن پیست چوبی و هوای سرد تمرین در تهران کار را برایمان سخت کرد. هند هم قبول نکرد که زودتر بیاییم و شاید اگر می توانستیم در پیست تمرین کنیم شرایط متفاوت و برای ما خوب بود.

کسب مدال آن هم در اولین روز مسابقات انگیزه زیادی به تیم دوچرخه سواری ایران برای حضور موفق تر در این مسابقات می دهد. ترکیب رکابزنان جوانی که پیش بینی می شود در بازیهای آسیایی جاکارتا نیز حضور یابند.

علی علی‌عسگری دوچرخه سوار کشورمان نیز در مورد کسب مدال نقره ماده تیم اسپیرینت بیان کرد: کسب این مدال در روز اول به ما کمک می‌کند تا بتوانیم با انگیزه و تلاش بیشتر ادامه رقابت‌هایمان را پیگیری کنیم و این مسابقه محکی بود برای بازی‌های آسیایی که ان‌شاءالله بتوانیم آنجا مدال طلا را بگیریم. آخرین مدالی که ما در ماده تیم اسپیرینت گرفته بودیم مربوط به سال ۲۰۱۲ بود و امروز توانستیم دوباره در این ماده صاحب مدال شویم.

او ادامه داد: در ابتدای مسابقه یک مقدار به مشکل برخوردیم. ما دو دفعه استارت زدیم و دفعه دوم من که نفر اول بودم در دستگاه گیر کردم به همین دلیل یک مقدار در ابتدا زمان‌مان خراب شد اما مربیان و بچه‌ها در این مدت خیلی تلاش کردند و خوشحالم که حداقل توانستند جواب زحمات‌شان را بگیرند.

او با اشاره به پیشرفت ایران در ماده تیم اسپیرینت گفت: ما چندین ماه با مربی ایرانی تمرین کردیم. در حالی که پیست چوبی در ایران نداشتیم اما توانستیم پیشرفت داشته باشیم و در حالی که همیشه در پیست چوبی بدترین نتیجه‌ها را می‌گرفتیم امسال در اولین روز مسابقه‌ها موفق شدیم یک مدال نقره به دست آوریم.

سی و هفتمین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در رده سنی بزرگسالان و بیست و چهارمین دوره رقابتهای جوانان از ۱۸ تا ۲۲ بهمن ماه در هندوستان برگزار می شود.