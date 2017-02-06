حماس رژیم صهیونیستی را مسئول افزایش تنش در نوار غزه دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «فوزی برهوم» سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) مسئولیت کامل افزایش تنش در نوار غزه و هدف قرار دادن مواضع مقاومت فلسطین و تاسیسات غیرنظامی را متوجه رژیم اشغالگر اسرائیل دانست.

برهوم روز دوشنبه نسبت به ادامه این حماقت ها توسط رژیم صهیونیستی هشدار داده و تاکید کرد که تنها به زیان این رژیم خواهد بود.

وی همچنین افزود که تجاوز به غزه تلاش رژیم صهیونیستی برای سرپوش گذاشتن بر جنایات خود در حق اسرای فلسطین و اهالی قدس و فرافکنی بحران های داخلی به نوار غزه است. برهوم افزایش تنش در نوار غزه از سوی اشغالگران را خطرناک دانسته و خواستار توقف آن شد.

لازم به ذکر است که رژیم صهیونیستی همچنان به حملات خود علیه مردم مظلوم فلسطین ادامه می دهند.

در همین راستا، توپخانه های رژیم صهیونیستی روز دوشنبه منطقه الشجاعیه را در شرق نوار غزه گلوله باران کردند.

صهیونیست ها همچنین دو برج تحت نظر حماس را در شرق منطقه «البریج» واقع در مرکز نواز غزه هدف حملات توپخانه ای قرار دادند.

ساعاتی پیش نیز جنگنده های صهیونیست به مواضع مقاومت فلسطین در غرب بیت لاهیا واقع در شمال نوار غزه حمله کردند که منجر به زخمی شدن «محمد محمد موسی سعدالله» ماهی گیر فلسطینی شد.

اسرائیل برای توجیه این اقدام خود مدعی شده است که صبح امروز دوشنبه یک موشک از سمت نواز غزه به سمت منطقه مفتوحه در نزدیکی عسقلان شلیک شده است اما فلسطینی ها این موضوع را تایید نکرده اند.