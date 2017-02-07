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۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ۶:۵۵

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بوشهر:

بررسی بودجه سال ۹۶ شهرداری بوشهر به‌زودی آغاز می‌شود

بررسی بودجه سال ۹۶ شهرداری بوشهر به‌زودی آغاز می‌شود

بوشهر - رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بوشهر گفت: بررسی بودجه سال ۹۶ شهرداری بوشهر به‌زودی آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای شهر بوشهر، نصرالله اسدی در  جلسه علنی شورای اسلامی شهر بوشهر اظهار داشت:دریافت تسهیلات کم بهره برای نوسازی ناوگان‌های شهرداری و پرداخت مطالبات پیمانکاران ضروری است.

وی ادامه داد: به دلیل محدودیت منابع مالی در شهرداری و با توجه به ضرورت تجهیز ناوگان آتش نشانی، اتوبوسرانی، ماشین آلات عمرانی دریافت تسهیلات با سود کم، راهکاری بسیار خوب است.

اسدی بیان کرد: از طریق تسهیلات دریافتی مناسب باید زمینه پرداخت مطالبات پیمانکاران شهرداری نیز فراهم شود تا از این طریق زمینه تسریع پروژه‌های عمران شهری و جلوگیری از افزایش زیان آنها فراهم شود.

وی اظهار داشت: کار بررسی بودجه سال ۹۶ شهرداری نیز از این هفته آغاز می‌شود و انتظار می‌رود در بودجه سال آینده، توسعه متوازن در همه محلات شهر بوشهر تدارک و برنامه ریزی مناسبی در این زمینه انجام شود.

کد مطلب 3899425

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