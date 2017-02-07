به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای شهر بوشهر، نصرالله اسدی در جلسه علنی شورای اسلامی شهر بوشهر اظهار داشت:دریافت تسهیلات کم بهره برای نوسازی ناوگان‌های شهرداری و پرداخت مطالبات پیمانکاران ضروری است.

وی ادامه داد: به دلیل محدودیت منابع مالی در شهرداری و با توجه به ضرورت تجهیز ناوگان آتش نشانی، اتوبوسرانی، ماشین آلات عمرانی دریافت تسهیلات با سود کم، راهکاری بسیار خوب است.

اسدی بیان کرد: از طریق تسهیلات دریافتی مناسب باید زمینه پرداخت مطالبات پیمانکاران شهرداری نیز فراهم شود تا از این طریق زمینه تسریع پروژه‌های عمران شهری و جلوگیری از افزایش زیان آنها فراهم شود.

وی اظهار داشت: کار بررسی بودجه سال ۹۶ شهرداری نیز از این هفته آغاز می‌شود و انتظار می‌رود در بودجه سال آینده، توسعه متوازن در همه محلات شهر بوشهر تدارک و برنامه ریزی مناسبی در این زمینه انجام شود.