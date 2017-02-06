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۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ۰:۴۵

رژیم صهیونیستی لایحه مشروعیت بخشیدن به شهرک سازی را تصویب کرد

رژیم صهیونیستی لایحه مشروعیت بخشیدن به شهرک سازی را تصویب کرد

کنیسه رژیم صهیونیستی لایحه مصادره اراضی فلسطین و قانونی شمردن شهرک سازی ها در فلسطین اشغالی را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، کنیسه (پارلمان) رژیم صهیونیستی روز دوشنبه لایحه مشروعیت شهرک سازی در اراضی اشغالی فلسطین را به صورت نهایی تصویب کرد.

۶۰ نفر از اعضای کنیسه رژیم صهیونیستی به این لایحه رای موافق داده و ۵۲ نفر با آن مخالفت کردند.

در همین حال تشکیلات خودگردان فلسطین شهرک سازی های رژیم صهیونیستی را غیر قانونی شمرده و این قانون کنیسه را با قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد مغایر دانست.

روند شهرک سازی رژیم صهیونیستی از زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا طی ژانویه گذشته شکل صعودی به خود گرفته است.

کابینه رژیم صهیونیستی پیشتر احداث بیش از ۳ هزار واحد مسکونی جدید در اراضی اشغالی کرانه باختری را تصویب کرده بود.

موافقت با احداث شهرک های صهیونیستی در حالی صورت می گیرد که سازمان ملل متحد پیش از این با صدور قطعنامه ای هر گونه شهرک سازی در اراضی اشغالی ۱۹۶۷ را غیر قانونی اعلام کرد.

این قطعنامه با ۱۴ رای موافق و یک رای ممتنع به تصویب رسید. آمریکا تنها عضو شورای امنیت بود که به طرح پیشنهادی رای ممتنع داد.

کد مطلب 3899429

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