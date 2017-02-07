معضل سیستم سلامت کشور«پول» است/ خواسته پرستاران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نظام پرستاری، محمد شریفی مقدم در جشن روز پرستار دانشجویان پرستاری، افزود: در دنیا، از پرستار به عنوان مهم ترین ابزار تامین سلامت مردم نام برده می شود، چون بیشترین خدمات مراقبتی را به بیماران ارائه می دهند و بیشترین زمان را کنار بیمار هستند.

وی از پرستاران به عنوان صاحب نظرترین فرد در حرفه و شغل پرستاری نام برد و گفت: اداره بیمار بر عهده پرستاری است.

شریفی مقدم با تاکید بر ارزش قائل شده به نقش پرستاری در دنیا، تصریح کرد: جذابیت های حرفه پرستاری در دنیا بالاست، اما متاسفانه در کشور ما پرستاری با فراز و نشیب های زیادی مواجه بوده است.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری، فراز و نشیب در حرفه پرستاری را از زمانی دانست که پول وارد سیستم سلامت شد و افزود: قبل از آن، محوریت تیم درمان «بیمار» بود و این تیم در کنار هم کار می کردند.

وی ادامه داد: از زمانی که کارانه در نظام سلامت کشور وارد شد، اولویت اول تیم درمان از «بیمار» به «درآمد» تبدیل شد.

شریفی مقدم افزود: با حاکم شدن این جریان در نظام سلامت کشور، طبقه ای ایجاد شد که به دنبال کسب منابع سلامت و ثروت بودند.

وی با تاکید بر اینکه گروهی معدود و قلیل از پزشکان در این طبقه ثروتمند قرار دارند، گفت: معتقدم که پزشکان عمومی، رزیدنت ها، پزشکان متخصص داخلی، کودکان و...، بیشترین بار خدمت در نظام سلامت را بر دوش دارند.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری ادامه داد: عقبه گروهی که به دنبال کسب منابع و ثروت نظام سلامت هستند، در بخش خصوصی است.

شریفی مقدم با عنوان این مطلب که از ۲۰ سال قبل این گروه به دنبال ایجاد شکاف طبقاتی در نظام سلامت بوده اند، تاکید کرد: البته امروز شاهد فروپاشی آن تفکر هستیم، بطوریکه از درآمدهای نجومی به کارانه ۶۰ میلیون تومانی رسیده که البته این هم زیاد است.

وی با تاکید بر اینکه می شود دوباره این تیم درمان در کنار هم قرار بگیرند، تصریح کرد: شرط قرار گرفتن در کنار هم، رعایت عدالت در پرداخت ها است. ما مدعی نیستیم که پزشک و پرستار باید یکسان دریافتی داشته باشند، اما می گوییم این اختلاف پرداختی باید عادلانه باشد.

شریفی مقدم با عنوان این مطلب که دود این آسیب ها به چشم بیماران می رود، افزود: الان شرایط در بیمارستان ها به گونه ای است که بیماران کمتر از ۳۰ دصد مراقبت های پرستاری را دریافت می کنند. در حالی که جامعه پرستاری هیچ ادعایی ندارد جز اینکه قوانین اجرا شود.

وی، اجرای کامل قانون ارتقای بهره وری، اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری پس از گذشت ۱۰ سال از تصویب آن، قانون مشاغل سخت و زیان آور و... را، از جمله موارد قانونی دانست که پرستاری خواهان اجرای آن است.

شریفی مقدم با عنوان این مطلب که وظیفه سازمان نظام پرستاری آگاه سازی و شفاف سازی و همچنین گردش اطلاعات در بین مردم و پرستاری است، افزود: برخی نگران هستند که دانشجوی پرستاری به سازمان نظام پرستاری متصل شود. در حالی که اگر می خواهیم آینده پرستاری تضمین شود، باید دانشجویان پرستاری از حالا وارد صحنه شوند.