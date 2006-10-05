به گزارش خبرنگار "مهر" در قم، حجت‌ الاسلام بهرامي، رئيس سازمان قضايي نيرو‌هاي مسلح كشور در مراسم توديع و معارفه رئيس سازمان قضايي نيرو‌هاي مسلح قم كه ديروز در محل سازمان قضايي قم برگزار شد، طي سخناني رفتار و رعايت مساوات و عدالت را در كار قضاوت ضروري دانست.

رئيس سازمان قضايي نيرو‌هاي مسلح كشور با اشاره به فرمايشات امام علي(ع) در نهج‌البلاغه، رعايت مسائل اسلامي و عدل را وظيفه همه حاكمان و غير حاكمان دانست و افزود: رعايت قضاوت و عدالت در مواجهه با شاكي يا متهم بسيار ضروري است.



حجت‌الاسلام بهرامي با بيان اين مطلب كه در كشور اسلامي هرگز نبايد ستم جاي عدل قرار گيرد، اظهار داشت: اگر در نظام اسلامي همه كارگزاران از جمله قضات اين جمله را مد نظر داشته باشند. مردم به نظام جمهوري اسلامي پايبند‌تر مي‌شوند.



رئيس سازمان قضايي نيرو‌هاي مسلح كشور با اشاره به جايگاه ويژه عدالت و نحوه برخورد كارگزاران با مردم در نظام جمهوري اسلامي گفت: كارگزاران حكومتي بايد به همه مردم به يك ديد نگاه كنند.



بنا بر اين گزارش، در اين مراسم حجت ‌الاسلام نيك نهاد به عنوان رئيس جديد سازمان قضايي نيرو‌هاي مسلح استان قم معرفي شد و از زحمات حجت ‌الاسلام باقر‌يان رئيس سابق سازمان قضايي نيرو‌هاي مسلح قم قدرداني شد.

