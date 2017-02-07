انقلاب اسلامی معادلات بین المللی شرق و غرب را برهم زد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی شامگاه دوشنبه در جمع جوانان حاشیه شهر مشهد در سالن ورزشی منطقه اسماعیل آباد با بیان اینکه کسانی که رژیم شاه را دیده اند دستاوردهای انقلاب برای آن ها محسوس است، اظهار کرد: اما جوانانی که چشم باز کنند و فاصله طبقاتی و تفریح اقشار مرفه را ببینند و در کنار آن ها خانه و وضعیت مستضعفان و قشر آسیب پذیر را مشاهده کنند، متاسفانه نسبت به انقلاب دچار شک و تردید می شوند.

وی ادامه داد: آن ها با شک و تردید خود نسبت به انقلاب و اهداف آن، در فضای مجازی نیز اساس نظام و اسلام را زیر سئوال می برند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در ادامه افزود: دشمنان برای پیاده کردن اهداف شوم خود بدنبال آلوده کردن جوانان به گناه تحت عنوان خوشی، لذت و شادی هستند و در این راه برخی جریان های سیاسی و زاویه دار با ولایت نیز برای قدرت یابی فعالیت می کنند.

وی با تاکید براینکه امروز در میان کشورهای در حال توسعه در این ۳۸ سال هیچکدام به اندازه کشور ما پیشرفت نکرده اند، افزود: همانطور که می دانیم از لحاظ امنیت ایران امن ترین کشور دنیا است و همه کشورهای اطراف ایران که مخفی یا علنی وابسته به آمریکا هستند در ناامنی به سر می برند و این ناامنی ها به کشورهای اروپایی نیز سرایت کرده است.

آیت الله علم الهدی با بیان اینکه انقلاب، نه تنها در کشور بلکه معادلات بین المللی شرق و غرب و برنامه ریزی های آن ها را نیز بر هم زد، تصریح کرد: انقلاب اسلامی دین را از چهار دیواری مسجد و حسینیه نجات داد و آن را بر زندگی اجتماعی مردم حاکم کرد.

وی عنوان کرد: مردم برای یاری دین خدا، جنگ با دشمن خدا و براندازی دشمن خدا قیام کردند و دعوت امام (ره) را لبیک گفتند و انقلاب اسلامی برای توسعه اقتصاد، صنعت، فناوری و آسفالت خیابان ها نبود.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه در حال حاضر دشمنان به این نتیجه رسیده اند که دین را از نسل چهارم انقلاب بگیرند، ادامه داد: دشمنان تلاش دارند تا سفره دین را از زیر پای آن ها بکشند تا این جوانان در خط تداوم دین و انقلاب نباشند و برای آن جان ندهند.





