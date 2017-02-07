۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۱۸

با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛

پروژه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی ملی در دانشگاه یزد افتتاح می‌شود

یزد ـ محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به منظور بازدید از دانشگاه یزد و افتتاح یک پروژه عمرانی و یک طرح تحقیقاتی ملی در این دانشگاه، به یزد سفر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری صبح امروز به منظور بازدید از دانشگاه یزد و افتتاح یک پروژه عمرانی و یک طرح تحقیقاتی ملی وارد یزد شد و مورد استقبال استاندار، رئیس دانشگاه یزد و جمعی از مسئولان سایر مراکز آموزش عالی استان قرار گرفت.

در این سفر یک ‌روزه وزیر علوم و هیأت همراه پس از حضور در مراسم افتتاحیه یک برنامه فرهنگی ورزشی در دانشگاه جامع علمی کاربردی، برای ادای احترام به مقام شامخ شهدای گمنام دانشگاه یزد در گلزار شهدای این دانشگاه حضور خواهند یافت.

وزیر علوم در این سفر همچنین در نشستی با اعضای هیأت رئیسه مراکز آموزش عالی استان حضور می‌یابد تا در جریان روند توسعه همه‌جانبه مراکز آموزش عالی استان قرار گیرد.

در این سفر قرار است ساختمان مهتاب و پروژه ملی تحقیقات زمین‌گرمایی در دانشگاه یزد با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری افتتاح شود.

در این سفر معاون اداری مالی، مدیرکل حوزه وزارتی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان و مدیر دفتر نظارت بر طرح‌های عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز حضور دارند.

