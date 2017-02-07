مین زدایی موصل ۵۰ میلیون دلار هزینه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، مسئولان سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کردند که پاکسازی موصل از مین و مواد منفجره ای که توسط تروریست های داعش در این شهر و اطراف آن کار گذاشته شده است، ۵۰ میلیون دلار هزینه در بر خواهد داشت.

در این گزارش آمده است: ما برای پاکسازی موصل از مین و مواد منفجره به ۵۰ میلیون دلار نیاز داریم و همین طور برای دیگر مناطق عراق نیز ۵۰ میلیون دلار لازم است. خنثی سازی مین ها و مواد منفجره به تخصص و مهارت های فنی و تجهیزات پیشرفته نیاز دارد و این امر روند مین زدایی را با کندی مواجه می کند.

در ادامه گزارش گفته شده است: با توجه به تجربه افغانستان و آنگولا باید گفت که برای مین زدایی در عراق به ۵ هزار نیرو نیاز است.

در پایان گزارش گفته شده است که از سال ۲۰۱۵ تاکنون ۳۹۰ پایگاه در عراق از مین و مواد منفجره پاکسازی شده اند که اولویت با فلوجه و الرمادی در استان الانبار بوده است به طوری که ۲ هزار و ۶۰۰ ماده منفجره در این مناطق خنثی سازی شدند.