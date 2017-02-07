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۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۲۵

سازمان ملل متحد:

مین زدایی موصل ۵۰ میلیون دلار هزینه دارد

مین زدایی موصل ۵۰ میلیون دلار هزینه دارد

سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد که پاکسازی موصل از مواد منفجره به ۵۰ میلیون دلار هزینه نیاز خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، مسئولان سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کردند که پاکسازی موصل از مین و مواد منفجره ای که توسط تروریست های داعش در این شهر و اطراف آن کار گذاشته شده است، ۵۰ میلیون دلار هزینه در بر خواهد داشت.

در این گزارش آمده است: ما برای پاکسازی موصل از مین و مواد منفجره به ۵۰ میلیون دلار نیاز داریم و همین طور برای دیگر مناطق عراق نیز ۵۰ میلیون دلار لازم است. خنثی سازی مین ها و مواد منفجره به تخصص و مهارت های فنی و تجهیزات پیشرفته نیاز دارد و این امر روند مین زدایی را با کندی مواجه می کند.

در ادامه گزارش گفته شده است: با توجه به تجربه افغانستان و آنگولا باید گفت که برای مین زدایی در عراق به ۵ هزار نیرو نیاز است.

در پایان گزارش گفته شده است که از سال ۲۰۱۵ تاکنون ۳۹۰ پایگاه در عراق از مین و مواد منفجره پاکسازی شده اند که اولویت با فلوجه و الرمادی در استان الانبار بوده است به طوری که ۲ هزار و ۶۰۰ ماده منفجره در این مناطق خنثی سازی شدند.

کد مطلب 3899561

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