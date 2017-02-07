وزرای خارجه روسیه و ونزوئلا درباره توسعه روابط رایزنی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تله سور، «دلسی رودریگز» وزیر خارجه ونزوئلا با «سرگئی لاوروف» همتای روس خود در مسکو دیدار کرد.

وزرای خارجه ونزوئلا و روسیه در این دیدار درباره همکاری های مشترک در زمینه های مختلف از جمله کشاورزی، صنعت و انرژی گفتگو کردند.

رودریگز در پیامی توئیتری، دیدار خود با لاوروف را در زمینه همکاری مشترک به ویژه در حوزه پزشکی هسته ای، پیشرفت های کشاورزی و ساخت مراکز پزشکی در ونزوئلا رضایتبخش توصیف کرد.

وی افزود که مقامات ونزوئلا و روسیه بر ممانعت از تک قطبی شدن جهان و احترام به حق حاکمیت کشورها تاکید کردند.

وزیر خارجه ونزوئلا همچنین از حمایت روسیه از این کشور در برابر گروههای مخالف سیاسی و اقتصادی راستگرا، ملی و بین المللی قدردانی کرد.

لاوروف نیز در سخنان خود تائید کرد که مذاکرات، راهی برای حل اختلافات سیاسی در ونزوئلا است.

مقامات روسیه اخیرا ادعای دخالت این کشور در امور داخلی ونزوئلا را رد کردند.