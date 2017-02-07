آمریکا به دنبال براندازی حکومت شیعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقر فرزانه صبح سه شنبه در جمع علما، روحانیون و طلاب خراسان جنوبی در بیرجند بیان کرد: پنج قدرت برتر دنیا از ابتدای پیروزی انقلاب برای نابودی اسلام و ایران تلاش می کنند.

وی با بیان اینکه این قدرت ها برای نابودی اسلام مدرن ترین سلاح ها را انبار کرده اند، گفت: آمریکا، آل سعود، اسرائیل، آل خلیفه و داعش به دنبال این بوده که استحکام در انقلاب ریشه نکند.

حجت الاسلام فرزانه با بیان اینکه علی رغم این تلاش ها، فضای خوبی بر ایران حاکم است، افزود: امنیت و اتحاد بیش از گذشته بر این کشور حاکم شده است.

دبیر شورای عالی حوزه علمیه خراسان اظهار کرد: دشمن علی رغم توطئه های چندین ساله، نتوانسته اتحاد را از بین ببرد.

وی بیان کرد: مقاومت ایران و انقلاب اسلامی درس های بزرگی را به دیگر مناطق و کشور ها داده است.

حجت الاسلام فرزانه با بیان اینکه انقلاب اسلامی راه پیروزی را به ملت ها آموخته است، گفت: همچنین این انقلاب راهی نو برای مستضعفان قرار داده است.

وی اظهار کرد: خوشبختانه ملت ایران در طول ۳۷ سال هنوز آرمان ها و اهداف شهدا را فراموش نکرده و بر اصول خود استوار است.

حجت الاسلام فرزانه با بیان اینکه نباید ایمان به انقلاب را از دست بدهیم، گفت: تجسم اسلام در انقلاب و ایمان نیز عامل تحرک آن است.

وی خواستار افزایش معرفت دینی شد و افزود: همچنین باید برای رسیدن به اهداف نهایی انقلاب، روحانیت به روز و کارآمد داشته باشیم.

دبیر شورای عالی حوزه علمیه خراسان بیان کرد: رسیدن به اهداف و آرمان های شهدا نیازمند شناسایی اسلام سیاسی است.

وی با بیان اینکه اسلام سیاسی به دنبال نهادینه کردن توحید عملی و بصیرت در جامعه است، گفت: همچنین این اسلام در برابر ظالم، فریاد می کشد.