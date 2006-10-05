هالي بري در "دعوي حقوقي" بازي مي كند

به گزارش خبرنگار مهر، هنرپيشه اسكاري "رقص هيولا" در اين فيلم نقش تريني كاهيل را بازي مي كند كه معلمي از رينو ناواداست و با دانش آموزانش عهد مي كند كه در انتخابات كنگره 2000 شركت كند اما شرط اين كار را همكاري دانش آموزان در برگزاري ستادهاي انتخاباتي عنوان مي كند. او پس از مدتي درمي يابد كه انجام چنين امري به هيچ عنوان ساده نيست با اين وجود

مي تواند 35 درصد آراي موافق را بدست آورد.



فيلمنامه " دعوي حقوقي " توسط داگ اتچسون به رشته تحريردر آمده و او علاوه بر اين كارگرداني اين اثر را نيز برعهده دارد.



استوديو دريم وركز اعلام كرد پروسه انتخاب هنرپيشه براي اين اثر بسيار دشوار بوده چرا كه كاراكتر معرفي شده در فيلمنامه سفيد پوست است اما تهيه كنندگان بعد از بررسي به اين نتيجه رسيدند كه استفاده از يك هنرپيشه سياه پوست كارآمد مي تواند گزينه بهتري باشد.

فيلمبرداري "دعوي حقوقي" از ماه مي يا ژوئن آغاز مي شود.