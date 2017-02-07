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۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۰۷

استاندار ایلام:

سیوان یک ظرفیت ویژه برای توسعه گردشگری استان ایلام است

سیوان یک ظرفیت ویژه برای توسعه گردشگری استان ایلام است

ایلام-استاندار ایلام گفت: بخش سیوان با قابلیت های بکر طبیعی و مناظر زیبا یک ظرفیت ویژه برای توسعه گردشگری استان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مروارید روز دوشنبه در مراسم جشن انقلاب در روستای میدان از توابع بخش سیوان شهرستان ایلام اظهار کرد: این بخش با توجه به ظرفیت های گردشگری منحصربفرد از توانایی بالایی برای توسعه جذب گردشگران برخوردار است و مسئولان استان نیز طرح ایجاد منطقه نمونه گردشگری را از روستای جعفرآباد تا بان طولاب در دست اجرا دارند.

وی افزود: سیوان از مناطق برجسته اکو توریستی و جذاب ایلام است که از باید از سرمایه گذاری در این بخش حمایت و استقبال شود.

استاندار ایلام با بیان اینکه تشکیل نهادهای انقلابی با فرمان امام راحل (ره) در بدو پیروزی انقلاب به منظور رسیدگی به نیازهای محرومان و مستضعفان بود، ابراز داشت: امروز عموم مسئولان از اقشار متوسط و ضعیف جامعه بوده و تمام تلاش آنها برای برطرف کردن نیازهای مردم در دورافتاده ترین نقاط شهری و روستایی قابل مشاهده است.

وی با تمجید از رشادت های مردم بخش سیوان شهرستان ایلام که با تقدیم ده ها شهید و ایثارگر دین خود را به آرمان های نظام و انقلاب ادا کرده اند ، اضافه کرد: مجموعه مدیریتی استان آمادگی دارند به منظور جذب سرمایه گذاران تسهیلات مناسبی را در اختیار آنان قرار دهند تا هم امکانات رفاهی و زیرساختی مورد نیاز در این منطقه ایجاد شود و هم معیشتی برای مردم ایجاد گردد.

کد مطلب 3899628

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