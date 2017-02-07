رکابزن جوان ایران صاحب مدال طلا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در هندوستان، رکابزنان ایران امروز صبح در ماده اسکرچ و کایرین به مصاف رقبای خود رفتند که در ماده اسکرچ رده سنی جوانان امیرحسین جمشیدیان، موفق به کسب نشان طلا برای کشورمان شد.

در ماده کایرین بزرگسالان رکابزنان تیم ایران متشکل از محمد دانشور و علی علی عسگری راهی دیدارهای شانس مجدد شدند.

در شانس مجدد، محمد دانشور به مرحله نیمه نهایی راه یافت اما علی عسگری از راهیابی به این مرحله بازماند. مرحله نیمه نهایی این رشته عصر امروز برگزار می شود.

پیش از این، تیم ایران در روز اول مسابقات در ماده تیم اسپرینت بزرگسالان صاحب یک نشان نقره شده بود.

سی و هفتمین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در رده سنی بزرگسالان و بیست و چهارمین دوره مسابقات قهرمانی جوانان آسیا از ۱۸ تا ۲۲ بهمن ماه در هند برگزار می شود.