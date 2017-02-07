به گزارش خبرگزاری مهر، «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه در گفتگو با رسانه‌های بلژیکی از حمایت های اتحادیه اروپا از تروریسم در سوریه به شدت انتقاد کرد.

بر اساس این گزارش، اسد در جریان این گفتگو اظهار داشت: اتحادیه اروپا از همان ابتدای آغاز بحران سوریه حمایت های خود از تکفیریها را آغاز کرد.

رئیس جمهوری سوریه در ادامه خطاب به این اتحادیه تصریح کرد: شما نمی‌توانید سوریه را تخریب کنید و در عین حال از بازسازی آن سخن بگویید.

وی همچنین ادامه داد: اتحادیه اروپا همواره تحت عناوین مختلف به حمایت از تروریست های داعش و جبهه النصره پرداخته است.

اسد در ادامه اظهار داشت: اتحادیه اروپا باید موضع واضحی در قبال حاکمیت ملی سوریه اتخاذ کرده و از حمایت تروریسم دست بردارد.

رئیس جمهوری سوریه همچنین افزود: زمانی که اتحادیه اروپا از حمایت تروریسم در سوریه دست بردارد، شاید ملت ما اجازه مشارکت این اتحادیه در روند بازسازی کشور را بدهد.