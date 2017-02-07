افتتاح و کلنگ زنی ۱۱ طرح در آبدانان با حضور استاندار ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار آبدانان در جریان این مراسم گفت: این طرح ها در بخش های عمرانی، اقتصادی و اجتماعی هستند.

مجید عسگری افزود: احداث ۵۵ واحد مسکونی محرومان، آبرسانی به روستاهای گنداب و انجیره، ایستگاه سنجش ذرات گرد و خاک، راه اندازی واحد تولید پوشاک، مدرسه ۳ کلاسه روستای تپه حمام مورموری و کلنگ زنی خانه بهداشت روستای انجیره از جمله برنامه های امروز هستند.

وی یادآور شد: ۱۱ میلیارد تومان در مجموع از محل منابع ملی و استانی برای اجرا این پروژه ها سرمایه گذاری می شود.

شهرستان ۵۰ هزار نفری آبدانان در ۱۶۴ کیلومتری جنوب ایلام قرار دارد.