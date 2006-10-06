مسيحيان در كنار مسلمانان در مراسم افطاري بيت المقدس شركت كردند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از اسلاميك نيوز، در اين مراسم افطاري كه 12 مهرماه برگزار شد، رؤساي كليساهاي مسيحي، نماينده قبطيها، مفتي قدس، قاضي القضات فلسطين، اسقف ارتدكس، علماء و فقهاي فلسطين در كنار يكديگر به منظور حفظ اتحاد و تعميق روابط اسلام و مسيحيت شركت كردند.

سخنرانان در اين مراسم به اهميت تحكيم و تثبيت وحدت ملي ميان مسلمانان و مسيحيان پرداخته و با توجه به اينكه قدس در اشغال نيروهاي اسرائيلي است، خواستار آزادي هر چه زودتر آن شدند.

طي اين مراسم سخنرانان به تكيه بر مسئله اجراي گفتگوهاي سازنده، برقراري صلح، جلوگيري از تفرقه پرداخته و تصريح كردند: حضور مسلمانان و مسيحيان در اين مراسم وحدت ميان دو گروه از پيروان اديان آسماني تحكيم، تثبيت و تقويت مي شود تا ملتي يكپارچه تشكيل شود.