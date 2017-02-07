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۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۴۱

مدیر آموزش و پرورش آران و بیدگل خبر داد:

اعتبار ۵۰ میلیاردی برای اجرای هفت طرح فرهنگی و آموزشی در آران

اعتبار ۵۰ میلیاردی برای اجرای هفت طرح فرهنگی و آموزشی در آران

آران و بیدگل - مدیر آموزش و پرورش آران و بیدگل گفت: برای بهره برداری کامل از هفت طرح بزرگ آموزشی و فرهنگی خیر ساز در این شهرستان به ۵۰ میلیارد ریال اعتبارنیاز است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد معدندار صبح سه شنبه، در حاشیه آیین افتتاحیه آموزشگاه برکت شهر ابوزیدآباد اظهار داشت: بیشتر این طرح ها بین ۸۰ تا ۹۰ درصد توسط خیرین و دولت تکمیل شده و در صورت تامین اعتبار مورد نیاز تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

وی تاکید کرد: با بهره برداری از این طرح ها بخشی از مشکلات فضای آموزشی در آران و بیدگل حل می شود.

مدیر آموزش و پرورش آران و بیدگل با اشاره به تخریبی بودن بیش از ۳۵ درصد از مدارس شهر آران و بیدگل گفت: برای برطرف شدن کمبود فضای آموزشی در شهر اران و بیدگل به ۲۰ آموزشگاه مجهز نیاز است.

وی در آیین افتتاحیه آموزشگاه برکت شهر ابوزیدآباد از توابع آران و بیدگل گفت: آموزشگاه برکت ابوزیدآباد در زیرینای حدود ۸۰۰ تر مربع، هشت کلاسه به همراه آزمایشگاه و دفتر مدیریت برای دانش آموزان دختر دوره ابتدایی با اعتباری حدود ۱۰ میلیارد ریال توسط بنیاد برکت در نظر گرفته شده است.

معدندار افزود: با بهره برداری از این طرح، تا حدود زیادی مشکل کمبود فضای آموزش شهر ابوزید آباد بطرف شد و این منطقه محروم با کمبود فضای آموزشی مواجه نیست.

وی مدرسه سازی را باقیات و صالحاتی دانست که اجر آن هم در این دنیا باری فرزندان این مرزوبوم مفید است و هم در دنیایی اخروی برای صاحبان خیر اقدامی مناسب است.

مدیر آموزش و پرورش آران و بیدگل با اشاره به حضور پررنگ خیرین مدرسه ساز در اران و بیدگل گفت: حدود ۴۵ طرح آموزشی و فرهنگی و ورزشی در آموزش و پرورش آران و بیدگل توسط خیرین شهرستان احداث شده است.

در پایان این آیین از کتاب آخرین امید نوشته سرکار خانم محمدی رونمایی شد.

کد مطلب 3899671

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    نظرات

    • محمد IR ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      لطفا در استفاده از نام شهرستان دقت کنید.این شهرستان به نام آران و بیدگل هست و نه آران،با این اعمال تفرقه نیندازید

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