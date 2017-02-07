اعتبار ۵۰ میلیاردی برای اجرای هفت طرح فرهنگی و آموزشی در آران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد معدندار صبح سه شنبه، در حاشیه آیین افتتاحیه آموزشگاه برکت شهر ابوزیدآباد اظهار داشت: بیشتر این طرح ها بین ۸۰ تا ۹۰ درصد توسط خیرین و دولت تکمیل شده و در صورت تامین اعتبار مورد نیاز تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

وی تاکید کرد: با بهره برداری از این طرح ها بخشی از مشکلات فضای آموزشی در آران و بیدگل حل می شود.

مدیر آموزش و پرورش آران و بیدگل با اشاره به تخریبی بودن بیش از ۳۵ درصد از مدارس شهر آران و بیدگل گفت: برای برطرف شدن کمبود فضای آموزشی در شهر اران و بیدگل به ۲۰ آموزشگاه مجهز نیاز است.

وی در آیین افتتاحیه آموزشگاه برکت شهر ابوزیدآباد از توابع آران و بیدگل گفت: آموزشگاه برکت ابوزیدآباد در زیرینای حدود ۸۰۰ تر مربع، هشت کلاسه به همراه آزمایشگاه و دفتر مدیریت برای دانش آموزان دختر دوره ابتدایی با اعتباری حدود ۱۰ میلیارد ریال توسط بنیاد برکت در نظر گرفته شده است.

معدندار افزود: با بهره برداری از این طرح، تا حدود زیادی مشکل کمبود فضای آموزش شهر ابوزید آباد بطرف شد و این منطقه محروم با کمبود فضای آموزشی مواجه نیست.

وی مدرسه سازی را باقیات و صالحاتی دانست که اجر آن هم در این دنیا باری فرزندان این مرزوبوم مفید است و هم در دنیایی اخروی برای صاحبان خیر اقدامی مناسب است.

مدیر آموزش و پرورش آران و بیدگل با اشاره به حضور پررنگ خیرین مدرسه ساز در اران و بیدگل گفت: حدود ۴۵ طرح آموزشی و فرهنگی و ورزشی در آموزش و پرورش آران و بیدگل توسط خیرین شهرستان احداث شده است.

در پایان این آیین از کتاب آخرین امید نوشته سرکار خانم محمدی رونمایی شد.