نشست اعضاي دائم شوراي امنيت و آلمان درباره موضوع هسته اي ايران در لندن

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، ميخائيل كامينين كه سرگرم ديدار از لهستان است، اظهارداشت :" نشست وزراي خارجه گروه 6 روز جمعه در لندن برگزار خواهد شد" .

گروه 6 كه متشكل از پنج عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل متحد و آلمان است موافقت كردند كه هفته جاري ضرب الاجل جديدي براي ايران درجهت توقف غني سازي اورانيوم تعيين كردند .



كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا كه تلاش مي كند تا تحريمهايي عليه ايران اعمال شود، هفته جاري به جامعه بين المللي هشدار داد كه زمان زيادي براي حل موضوع هسته اي ايران باقي نمانده است .

ايران كه دستيابي به فناوري هسته اي را حق مسلم و مشروع خود در چهارچوب قوانين آژانس بين المللي انرژي اتمي مي داند ، اعلام كرده است كه فعاليتهاي غني سازي اورانيوم را متوقف نخواهد كرد .



علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران و خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا، چهار دوره مذاكرات

هسته اي را برگزار كردند، اما نتوانستند بر سر توقف غني سازي اورانيوم تهران به توافق برسند .