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۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۰۷

پیاده راه دانشگاه و انقلاب؛ نقطه آغاز راهپیمایی دانشگاهیان

پیاده راه دانشگاه و انقلاب؛ نقطه آغاز راهپیمایی دانشگاهیان

مسئولان وزارت علوم، اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاهها با حضور در مقابل سردر دانشگاه تهران و مجموعه «پیاده راه دانشگاه و انقلاب» در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، با توجه به نقش دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و به ویژه دانشگاه تهران در پیروزی انقلاب اسلامی، همچون سال‌های گذشته، از تاریخ ۲۰ الی ۲۲ بهمن ماه، مجموعه نمایشگاهی «پیاده راه دانشگاه و انقلاب» در ضلع جنوبی دانشگاه تهران، حد فاصل خیابان قدس و ۱۶ آذرماه برپا می شود.

در این نمایشگاه تصاویر ایام پیروزی انقلاب اسلامی، مبارزات دانشگاهیان و دستاوردهای دانشگاه ها و مراکز علمی در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به نمایش گذاشته می شود.

مسئولان وزارت علوم، اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه ها و مراکز پژوهشی شهر تهران، با حضور در مقابل سردر دانشگاه تهران و مجموعه «پیاده راه دانشگاه و انقلاب» همگام با سایر اقشار در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن ماه شرکت می کنند.

کد مطلب 3899708
زهرا سیفی

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