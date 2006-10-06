چهارمين نمايشگاه صنايع دستي كشور بر پا مي شود

مصطفي كميلي در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر در اراك افزود: اين نمايشگاه با حضور بيش از 350 هنرمند رشته هاي مختلف صنايع دستي كشور در محل دائمي نمايشگاه هاي استان مركزي در اراك داير مي گردد.

وي غرفه هاي اين نمايشگاه را 230 غرفه خواند و گفت: در اين نمايشگاه هنرمندان استان هاي مختلف به نمايش آثار صنايع دستي و فعاليت خود مي پردازند.

كميلي تصريح كرد: در كنار اين نمايشگاه اولين جشنواره و همايش گليم برجسته با حضور هنرمندان سراسر كشور برگزار مي شود.

وي برپايي سمينار معاونان صنايع دستي كشور و تجليل از هنرمندان پيشكسوت صنايع دستي كشور را ، از ديگر برنامه هاي جنبي اين نمايشگاه عنوان كرد.

معاون صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان مركزي تصريح كرد: در جشنواره گليم برجسته كشور برترين هاي اين بخش پس از داوري معرفي مي شوند.

وي با اشاره به اينكه در اين نمايشگاه از تجار و اساتيد دانشگاهي به طور جدي دعوت مي شود ، افزود: نمايشگاه هاي صنايع دستي مي تواند زمينه صادرات در اين بخش را افزايش دهد.

كميلي ، برگزاري آيين هاي زنده موسيقي اصيل ايراني ، نمايش آداب وسنن قومي ، غذاها ، لباس هاي محلي و برنامه هاي شا د و متنوع را از ديگر برنامه هاي جنبي نمايشگاه سراسري صنايع دستي كشور در اراك دانست.