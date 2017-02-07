به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم تقی مهری در دومین کنفرانس بین المللی حمل و نقل هوشمند افزود: در سال ۸۴ در ایران بیش از ۲۷ هزار و ۷۶۰ نفر در سال جان خود را بر اثر تصادف از دست می دادند، اما بر اساس آمار سال ۹۴ رقم تلفات جاده ای به ۱۶ هزار و ۵۸۲ نفر رسید، یعنی طی این سال ها شاهد کاهش ۱۱ هزار مرگ و میر در جاده ها بودیم.

مهری اظهار داشت: بر اساس آمار پزشکی قانونی در ۹ ماهه سال ۹۵، ۱۲ هزار و ۷۴۹ نفر جان خود را در تصادفات از دست دادند که نسبت به سال گذشته ۲.۷ درصد کاهش داشته است در واقع بیش از ۳۰۰ نفر کمتر در تصادفات جان خود را از دست دادند.

به گفته مهری، باید تلاش کنیم که آمار جانباختگان در تصادفات را بیش از این کاهش دهیم.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا اضافه کرد: بر اساس آمار ۹ ماهه سال ۹۵ تعداد کشته شدگان حوادث برون شهری ۹ هزار و ۲۳۰ نفر بوده که این آمار نشان می دهد بیش از ۷۰ درصد از کشته شدگان حوادث رانندگی در محورهای برون شهری بوده اند.

وی تصریح کرد: با نصب دوربین های کنترل و نظارت در سال جاری شاهد کاهش ۴ درصدی کشته شدگان در سال جاری بودیم.

مهری افزود: هم اکنون سرمایه گذاری از طرف متولیان حمل و نقل از ساخت شبکه های حمل و نقلی از جمله آزادراه، بزرگراه و ... به سمت مدیریت ترافیک سوق پیدا کرده است و همین موضوع موجب شده تا شاهد کاهش تصادفات جاده ای و همچنین کنترل ترافیک در جاده های برون شهری و درون شهری باشیم.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا به بهره گیری از سیستم ITS در جاده ها اشاره کرد و گفت: بهره گیری از این سیستم موجب شده است تا ترافیک جاده ای را کنترل و از بروز حوادث و ایجاد ترافیک تا حد قابل توجهی جلوگیری کنیم.

وی بیان کرد: در اوایل دهه ۸۰ حدود دو میلیون خودرو در کشور تردد می کرد اما در سال جاری ۱۹ میلیون خودرو توسط پلیس شماره گذاری شده و به ثبت رسیده است که از این تعداد ۱۵ میلیون خودرو سواری بوده، دو میلیون دستگاه آن وانت بوده و یک میلیون و ۲۰۰ دستگاه هم مربوط به وسایل نقلیه سنگین بوده است.

مهری به اهمیت نصب دوربین در جاده ها برای کاهش حوادث و تصادفات اشاره کرد و افزود: در جاده قزوین-رشت، قم-اصفهان و ... این دوربین ها نصب شده و دوربین های دیگری هم در سایر محورها در حال نصب است که می توانند در کاهش تصادفات منجر به فوت تاثیر چشمگیری داشته باشد. به عنوان نمونه در ۹ ماهه سال جاری در محور تهران-قم بعد از نصب دوربین ثبت تخلف شاهد کاهش ۲۲ درصدی تصادفات فوتی بودیم.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفت: در محور قم-اصفهان هم پس از نصب دوربین ثبت تخلف افت ۱۸ درصدی تلفات فوتی را داشتیم که این موضوع اهمیت به کارگیری و نصب دوربین های ثبت تخلف در جاده ها را دوچندان می کند.