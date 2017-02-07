راه اندازی واحدهای بازیافت پسماند در استان زنجان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری صبح سه شنبه در مراسم افتتاح یک واحد بازیافت پسماند در استان زنجان ، با بیان اینکه در حاضر بحث توجه به مدیریت پسماند به عنوان یک راهکار مهم در زمینه توسعه صنعتی محسوب می شود، افزود: باید راهکارها و بستر لازم برای توسعه واحدهای پسماند در استان فراهم شود.

وی ادامه داد: راه‌اندازی واحدهای بازیافت پسماند یک اقدام بسیار بزرگی در استان بوده است و این امر، کاری است که در کشور خیلی دیر به آن پرداخته شد.

استاندار زنجان با بیان اینکه در حاضر در کشورهای اروپایی توجه ویژه به بحث مدیریت پسماند وجود دارد، ادامه داد: امروز اروپایی توسعه یافته و اروپایی که به قاره سبز معروف است، از نظر تکنولوژی و داشتن صنعت در دنیا بسیار غنی است و ۲۰ درصد از اقتصاد این قاره از قبل بازیافت پسماندها است.

درویش امیری پروژه فوکا صنعت اسنان زنجان را پروژه‌ای بسیار مطلوب دانست و یادآور شد: با تبدیل ضایعات استفاده دوباره از آنها می‌شود.

درویش امیری گفت: بالا بودن حجم ضایعات مشکلات عدیده زیست محیطی با خود به دنبال دارد و روزانه در استان ۴۵۰ تن زباله جمع‌آوری می‌شود و این حجم از زباله‌ها، حجم اندکی نبوده و اگر توسط شهرداری جمع نشود مشکلات زیادی به دنیال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه درز مینه مدیریت پسماندها باید ضایعات را رها نکرده و از پسماندها استفاده مطلوب کنیم، گفت: در زمینه زباله شهری در استان زنجان برنامه‌هایی است که با نهایی شدن آن، اعلام خواهد شد.