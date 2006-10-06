اماكن ديني مطلوب در تبليغ احكام اسلام مؤثر هستند

حجت الاسلام صفر قربان پور رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان سيستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار دين و انديشه "مهر"، اظهار داشت: بر مبناي باورهاي ديني اعتقاد بر اين است كه اماكن مذهبي و در كل جايگاههايي كه با نام دين و مذهب برنامه ريزي و فعاليت مي كنند در واقع از موقعيت برتري در اسلام برخوردارند. در مورد محافل مذهبي و اماكني كه در هر جايي با نام حوزه دين فعاليت مي كنند باور بر اين است كه اگر اين اماكن با توجه به موقعيت خود از جهات گوناگون بايد تكميل شوند اگر اينها داراي موقعيت برتر باشند در مراجعات گوناگون فرهنگي و ديني مؤثر عمل مي كنند.

وي با تأكيد بر اينكه آموزه هاي ديني در رشد فرهنگ ديني تأثيرگذار هستند، اظهار داشت: در برنامه ريزي ديني همين طور كه خود معارف و خود موضوعات فرهنگي اثر گذار هستند و موجب تقويت باورهاي ديني مي شوند آموزه هاي قوي تري نيز نياز هستند به اين دليل كه جامعه به اين آموزه ها نياز دارد و در رشد باورها، اعتقادات و اخلاق اجتماعي و ديني هر فردي مطلوب و تأثيرگذار است. از طرفي ديگر بايد ظرف زمان نيز در نظر گرفته شود و ماه رمضان بهترين فرصت است براي اينكه جو و فضا را آماده پذيرايي از مشتاقان كرد.

وي در ادامه افزود: اگر كسي باور كند نسبت به پدر و مادر خود كاري را كه انجام مي دهد چه مطلوب باشد و چه

اين كار نامطلوب باشد جواب آن را در آينده خواهد ديد. در كنار اين نوع آموزه هاي ديني خود اين اماكن نيز موثر هستند پس هر جايي كه با نام دين فعاليتي انجام مي شود اگر ابزارهاي لازم را در اختيار داشته باشند موثر عمل مي كنند.

حجت الاسلام صفر قربان پور همچنين تصريح كرد: به طور طبيعي اگر خود اين اماكن فضاي مناسبي در اختيار نداشته باشند و از ابزار مناسب برخوردار نباشد البته اين كمبود فضا در اثر گذاري و برنامه ريزي اش مشكل ايجاد مي كند. در ضمن اگر وسعت زيادي را در اختيار اين اماكن قرار دهيم ولي اين اماكن آن طور كه بايد كارآمد نباشند و متولي خوبي نداشته باشند مفيد عمل نمي كنند.

وي با اشاره به نقش مبلغان دين در تثبيت جايگاه اين اماكن، اظهار داشت: بنابراين هرچه ابزار براي تبليغ در دين اسلام داشته باشيم ضرورت دارد و اثر پذيري متقابل دارد. مراكز ديني بايد فعال باشند به اضافه تمام مبلغين بايد در راستاي اهداف دين و گسترش احكام اسلام تلاش كنند و بايد بخوبي پيام رساني كنند، البته آنان هر چه امروز واضح تر و در واقع بدون شبهه در احكام ديني تبليغ كنند طالب بيشتري دارد و مشتاقان آن زياد مي شود بويژه آنان بايد بتوانند صداي رساي اسلام را به همه جاي دنيا برسانند.